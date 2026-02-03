Tepovač-extraktor SE 3 Compact Home Shoe N1
Výkonný tepovač-extraktor zaujme hĺbkovým čistením textilných povrchov, ako sú koberce, ako aj kompaktným dizajnom a funkciou čistenia systému, ktorá udržuje samotné zariadenie čisté.
Hĺbkové čistenie až po vlákna a kompaktný dizajn: SE 3 Compact Home Shoe N1 je výkonné a energeticky efektívne riešenie na čistenie textilných povrchov. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné zariadenie uložiť, aby sa ušetrilo miesto, čo zaisťuje, že je rýchlo pripravené na použitie, kedykoľvek je potrebné na dôkladné a pohodlné čistenie do hĺbky vlákien. Nečistoty sa rýchlo a efektívne odstraňujú z čalúneného nábytku a kobercov. Flexibilná sacia hadica zaručuje vysoký komfort a voľnosť pohybu. S nadstavcom Shoe!Cleaner je možné rôznorodú športovú a bežnú obuv vyčistiť rýchlo, dôkladne a bez zanechania kvapiek. Vďaka automatickému vysávaniu vody počas čistenia topánky rýchlo vyschnú a dosiahnu ideálny výsledok čistenia v krátkom čase. Vďaka praktickým možnostiam uloženia na zariadení je všetko príslušenstvo vždy po ruke. Systém nádrže 2 v 1 zaisťuje, že používatelia neprídu do kontaktu s nečistotami. A po dokončení čistenia zaujme tepovač-extraktor svojou hygienickou funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje tvorbe baktérií a zápachu. Balenie obsahuje pracovný nadstavec Shoe!Cleaner, štrbinovú hubicu a prírodný čistiaci prostriedok RM 519N.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Jednoduché a rýchle čistenie vďaka účinnej metóde čistenia rozprašovaním v kombinácii s výkonným, ale energeticky účinným motorom.
Inovatívny Shoe!Cleaner pre optimálne čistenie obuviPoužitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle sušenie obuvi. Funkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť.
Hygienická funkcia oplachovaniaPo vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
- Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
- S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
- Úsporné odkladanie stroja.
Systém s 2 nádržami
- Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
- Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
- Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
- Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
- Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
- Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Zapínanie a vypínanie zariadenia je jednoduché.
- Intuitívne ovládanie.
- Pripravené na okamžité čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|500
|Polomer (m)
|5,8
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,7
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|2,9
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|3,6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 225 x 260
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Shoe!Cleaner
- Čistiace prostriedky: Prírodný čistič kobercov a čalúnenia RM 519N, 1 l
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Odkladanie kábla
- Systém s 2 nádržami
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Funkcia čistenia systému
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá
- Topánky / turistická obuv
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 3 Compact Home Shoe N1 náhradný diel
