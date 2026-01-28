Batériový tepovač-extraktor SE 3-18 Compact

Výkonný tepovač zaujme čistením hlboko do vlákien interiéru vozidla, maximálnou voľnosťou pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii oplachovania systému. Batéria nie je súčasťou balenia.

Hĺbkové čistenie vlákien s maximálnou voľnosťou pohybu: Kompaktný tepovač-extraktor SE 3-18 čistí textilné povrchy dôkladne a bez zvyškov. Vďaka kompaktnej konštrukcii je zariadenie nielen praktické, ale vďaka 18 V akumulátoru Kärcher Power (nie je súčasťou dodávky) ho možno použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka. To umožňuje vyčistenie interiéru vozidla už za 12 až 24 minút. Nečistoty tak okamžite odstránite z autosedačiek, rohoží a batožinového priestoru, ako aj záhradného nábytku a čalúnenia – rovnako účinne ako s našimi káblovými tepovačmi. Dlhá a flexibilná sacia hadica s vnútornou čistiacou hadicou tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko prístupných miestach. Zaujme svojou hygienickou funkciou oplachovania, ktorá odstraňuje nečistoty zo zariadenia a hadice a zabraňuje tak tvorbe baktérií a zápachu.

Vlastnosti a výhody
Batériový tepovač-extraktor SE 3-18 Compact: Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Batériový tepovač-extraktor SE 3-18 Compact: 18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
Maximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Batériový tepovač-extraktor SE 3-18 Compact: Hygienická funkcia oplachovania
Po vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
  • Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
  • Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
  • S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
  • Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
  • Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
  • Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
  • Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
  • S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
  • Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
  • Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 184
Pracovná šírka (mm) 75
Objem nádoby na čistú vodu (l) 1,7
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 2,9
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 12 (2,5 Ah) / Približne 24 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 414 x 225 x 261

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
  • Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu

Výbava

  • Funkcia čistenia systému
  • Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Video

Oblasti využitia
  • Autosedadlá
  • Čalúnený nábytok
  • Čalúnenie
  • Koberce
