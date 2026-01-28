Batériový tepovač-extraktor SE 3-18 Compact
Výkonný tepovač zaujme čistením hlboko do vlákien interiéru vozidla, maximálnou voľnosťou pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii oplachovania systému. Batéria nie je súčasťou balenia.
Hĺbkové čistenie vlákien s maximálnou voľnosťou pohybu: Kompaktný tepovač-extraktor SE 3-18 čistí textilné povrchy dôkladne a bez zvyškov. Vďaka kompaktnej konštrukcii je zariadenie nielen praktické, ale vďaka 18 V akumulátoru Kärcher Power (nie je súčasťou dodávky) ho možno použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka. To umožňuje vyčistenie interiéru vozidla už za 12 až 24 minút. Nečistoty tak okamžite odstránite z autosedačiek, rohoží a batožinového priestoru, ako aj záhradného nábytku a čalúnenia – rovnako účinne ako s našimi káblovými tepovačmi. Dlhá a flexibilná sacia hadica s vnútornou čistiacou hadicou tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko prístupných miestach. Zaujme svojou hygienickou funkciou oplachovania, ktorá odstraňuje nečistoty zo zariadenia a hadice a zabraňuje tak tvorbe baktérií a zápachu.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)Maximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Hygienická funkcia oplachovaniaPo vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
- Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
- Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
- S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
- Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
- Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
- Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
- Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
- S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
- Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
- Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|184
|Pracovná šírka (mm)
|75
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,7
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|2,9
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 12 (2,5 Ah) / Približne 24 (5,0 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|414 x 225 x 261
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
- Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
Výbava
- Funkcia čistenia systému
- Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Autosedadlá
- Čalúnený nábytok
- Čalúnenie
- Koberce
