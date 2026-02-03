Tepovač-extraktor SE 4 Plus
Tepovač-extraktor SE 4 Plus uľahčuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre dokonalú čistotu až do hĺbky vlákna. Ideálny stroj pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.
Tepovač SE 4 Plus so svojim atraktívnym dizajnom zaisťuje hygienické čistenie až do hĺbky vlákna mnohých textilných povrchov. Garantujeme vysoký účinok hĺbkového čistenia v kombinácii s ergonomickým dizajnom a multifunkčnosťou: Osvedčená technológia tepovania od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálny stroj pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. Zariadenie je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý funguje aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač. Veľká priesvitná 4-litrová nádrž na čistú vodu je odolná voči nárazom a dá sa vybrať, vďaka čomu sa ľahko plní a vyprázdňuje. Znečistená voda, ktorá sa vysáva, sa zhromažďuje v samostatnej nádobe. Rukoväť na prenášanie 3 v 1 je navrhnutá tak, aby prenášanie, otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie kontajnera bolo bezproblémové. Dodané príslušenstvo je možné úhľadne uložiť na samotné zariadenie. Zariadenie sa po použití ľahko čistí, vďaka čomu je zabezpečená dlhá životnosť produktu aj pri pravidelnom používaní.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Rýchle čistenie bez námahy s účinnou metódou čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Vyberateľná nádrž na čistú voduNádrž na čistú vodu sa ľahko plní a vyprázdňuje bez toho, aby bolo potrebné otvárať stroj. Nárazuvzdorná a priesvitná nádoba pre dlhú životnosť. Nádrž na čerstvú vodu sa ľahko zasunie do zariadenia.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Rukoväť s funkciou zámku pre nepretržité striekanie pri čistení veľkých textilných povrchov.
Multifunkčný produkt 3 v 1
- Všestranná aplikácia buď na odsávanie z textilných povrchov alebo na mokré a suché vysávanie kobercov a tvrdých podláh so správnym príslušenstvom.
Praktická rukoväť na prenášanie 3 v 1
- Navrhnuté pre pohodlie pri prenášaní a pri otváraní, zatváraní alebo vyprázdňovaní nádoby.
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
- Jednoduché pripevnenie a vybratie príslušenstva jediným zacvaknutím.
- Zvýšené pohodlie ergonomickej podlahovej hubice pre veľké plochy pokryté kobercami.
- Všestranné použitie so širokou škálou príslušenstva pre mokré a suché vysávanie, ako je podlahová hubica Clips pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch, a tiež kompatibilné s veľkým výberom príslušenstva pre mokré a suché vysávače.
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
- Príslušenstvo a hadicu je možné úhľadne uložiť na kryt stroja na malú odkladaciu poličku. Vďaka tomu bude všetko upratané a budete mať stroj vždy po ruke, kdekoľvek je to potrebné.
- Praktický priestor na prístroji na uchovávanie špongií, utierok a iných drobných predmetov na dosah ruky počas čistenia.
- Praktický káblový háčik pre jednoduché uloženie napájacieho kábla.
Robustný kryt spotrebiča a nárazuvzdorný zásobník na čistú vodu
- Pre dlhšiu životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Pracovná šírka (mm)
|227
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|4
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 385 x 535
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
¹⁾ Platí výlučne pre aplikácie striekaním a extrakciou.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
- Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Podlahová hubica pre mokro-suché vysávače: Klipy pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Penový filter
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1 l
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Robustný nárazník
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnený nábytok
- Kobercová krytina
- Autosedadlá
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
- Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 4 Plus náhradný diel
