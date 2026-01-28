Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line
Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line umožňuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre dokonalú hygienu do hĺbky vlákna. Ideálny pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.
Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line je najvýkonnejší stroj z našej ponuky tepovačov do domácnosti. Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Okrem dizajnového nápisu sa tepovač SE 6 Signature Line môže pochváliť pôsobivým čistiacim výkonom a obzvlášť rozsiahlym sortimentom príslušenstva. Vďaka svojmu výkonu zaisťuje zariadenie hygienickú čistotu na mnohých textilných povrchoch. Osvedčená technológia tepovačov-extraktorov od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. SE 6 Signature Line je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý možno použiť aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač s príslušenstvom. Ďalšie prvky výbavy: 2-nádržový systém s odnímateľnou nádržou na čistú a špinavú vodu, ergonomická rukoväť na prenášanie a praktické uloženie príslušenstva na zariadení. Po použití sa zariadenie ľahko čistí. Garantujeme dlhú životnosť produktu.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature Line
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Ľahko použiteľný 2-nádržový systém
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Multifunkčný produkt 3 v 1
Ergonomická podporná rukoväť
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
Bezproblémové čistenie s plochým skladaným filtrom
Atraktívny dizajn s veľkými tlačidlami, praktickými otočnými zámkami a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Pracovná šírka (mm)
|227
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|4
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|424 x 320 x 466
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
- Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Štrbinová hubica
- Podlahová hubica pre suché vysávače: Prepínateľná
- Hubica na čalúnenie
- Plochý skladaný filter: Štandard
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1 l
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Podporná rukoväť
- Systém s 2 nádržami
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnený nábytok
- Kobercová krytina
- Autosedadlá
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
- Matrac
