Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line

Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line umožňuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre dokonalú hygienu do hĺbky vlákna. Ideálny pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.

Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line je najvýkonnejší stroj z našej ponuky tepovačov do domácnosti. Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Okrem dizajnového nápisu sa tepovač SE 6 Signature Line môže pochváliť pôsobivým čistiacim výkonom a obzvlášť rozsiahlym sortimentom príslušenstva. Vďaka svojmu výkonu zaisťuje zariadenie hygienickú čistotu na mnohých textilných povrchoch. Osvedčená technológia tepovačov-extraktorov od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. SE 6 Signature Line je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý možno použiť aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač s príslušenstvom. Ďalšie prvky výbavy: 2-nádržový systém s odnímateľnou nádržou na čistú a špinavú vodu, ergonomická rukoväť na prenášanie a praktické uloženie príslušenstva na zariadení. Po použití sa zariadenie ľahko čistí. Garantujeme dlhú životnosť produktu.

Vlastnosti a výhody
Výhody Signature Line
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Ľahko použiteľný 2-nádržový systém
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Multifunkčný produkt 3 v 1
Ergonomická podporná rukoväť
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
Bezproblémové čistenie s plochým skladaným filtrom
Atraktívny dizajn s veľkými tlačidlami, praktickými otočnými zámkami a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Pracovná šírka (mm) 227
Objem nádoby na čistú vodu (l) 4
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 4
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Napájací kábel (m) 6
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 424 x 320 x 466
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
  • Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
  • Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
  • Tepovacia štrbinová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Podlahová hubica pre suché vysávače: Prepínateľná
  • Hubica na čalúnenie
  • Plochý skladaný filter: Štandard
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1 l
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou

Výbava

  • Podporná rukoväť
  • Systém s 2 nádržami
  • Praktický držiak hadice a príslušenstva
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnený nábytok
  • Kobercová krytina
  • Autosedadlá
  • Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
  • Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line náhradný diel

