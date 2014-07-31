Parné žehlenie
O 50% rýchlejšie žehlenie
Pomocou parotlakového žehliaceho systému Kärcher skrátite čas žehlenia na polovicu! Žehliaca doska Kärcher má odsávanie pary a funkciu nafukovania. Pomocou odsávania pary sa oblečenie prisaje a zafixuje, vlhkosť sa zas odsaje. Pomocou funkcie nafukovania sa žehliaca plocha nafúkne ako balón. Zabráni sa tak tvorbe záhybov aj pri chúlostivých látkach.
Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit sa obzvlášť hodí na veľké množstvo prádla a ponúka maximálny komfort pri používaní. Osvedčený univerzálne použiteľný parný čistič SI 4 EasyFix Premium Iron Kit tvorí s aktívnou žehliacou doskou AB 1000 perfektný tím pre prvotriedne výsledky žehlenia a čistenia.
Tipy pre optimálne žehlenie
- Pri parotlakovom žehlení nastavte žehličku na maximálnu teplotu. Plynulé vystupovanie pary tak zabráni prehriatiu oblečenia – je jedno, či ide o bavlnu, hodváb alebo ľan
- Špeciálne príslušenstvo - nepriľnavá žehliaca plocha: S ňou nevzniknú na chúlostivých a tmavých látkach (napr. ľan) lesklé miesta. Tričká s potlačou sa už nemusia žehliť na rubovej strane.
- Tlak pary je tak veľký, že aj hrubé rifle postačuje vyžehliť z jednej strany. Nepritláčajte žehličku príliš silno a prechádzajte pomaly po oblečení – tlak pary bude pracovať namiesto vás.
Parná žehliaca stanica
Dvojnásobne dobré: žehlenie a čistenie parou
Žehliaca doska
Žehliaca doska s nafukovacou funkciou a aktívnym odsávaním pary.
Nepriľnavá žehliaca plocha
Nepriľnavá žehliaca plocha pre parotlakovú žehličku.