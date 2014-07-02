Nepriľnavá žehliaca plocha pre I 6006
Nepriľnavá žehliaca plocha pre parotlakovú žehličku I 6006 s antikorovou žehliacou plochou. Vhodná na žehlenie citlivých látok, ako hodváb, ľan, čierne oblečenie alebo čipkovanú bielizeň.
Nepriľnavá žehliaca plocha pre parotlakovú žehličku I 6006 s antikorovou žehliacou plochou chráni oblečenie a šetrí nervy. Antikorová žehliaca plocha sa vynikajúco hodí na žehlenie citlivých látok, ako je hodváb, ľan, čierne oblečenie, čipkovaná bielizeň alebo tričká s potlačou, a ponúka tak perfektnú ochranu. Ideálne riešenie pre bezchybné žehlenie bez lesklých miest a stôp po žehličke.
Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary na žehliacej ploche
- Optimálne rozvádzanie pary
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|285 x 135 x 19