Parný čistič SC 4 EasyFix Iron

Parný čistič SC 4 EasyFix Iron s podlahovou hubicou EasyFix a tlakovou žehličkou na paru. Vrátane doplniteľnej odnímateľnej nádrže na vodu pre nepretržité čistenie.

Mimoriadne pohodlný parný čistič SC 4 EasyFix Iron čistí bez chémie a môže byť použitý kdekoľvek v domácnosti. Pomocou dvojstupňovej regulácie pary je možné prispôsobiť intenzitu pary povrchu a nečistotám. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Použitím správneho príslušenstva zariadenie zaisťuje príkladné výsledky čistenia dlaždíc, varných dosiek, digestorov a dokonca aj v tých najmenších medzerách. Odstráni aj nepoddajné nečistoty. Dodaná naparovacia žehlička skracuje obvyklý čas žehlenia o polovicu. Podlahová hubica EasyFix sa vyznačuje pôsobivou kombináciou flexibilného kĺbu pre vynikajúcu ergonómiu a lamelovej technológie pre dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné utierku na podlahu rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Odnímateľnú nádržku na vodu je možné doplniť – pre neprerušované čistenie. Ďalšie podrobnosti o výbave: integrovaný odkladací priestor na káble, odkladací priestor na príslušenstvo, parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 4 EasyFix Iron: Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
Čistenie bez prerušovania a pohodlné plnenie vody.
Parný čistič Parný čistič SC 4 EasyFix Iron: Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Parný čistič Parný čistič SC 4 EasyFix Iron: Priečinok na odkladanie kábla
Priečinok na odkladanie kábla
Bezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Parná žehlička EasyFinish
  • Parná žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypínaním a ľahkou žehliacou plochou. Úspora času až 50%.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
  • Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
  • Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
  • Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 100
Vykurovací výkon (W) 2000
Maximálny tlak pary (bar) max. 3,5
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 4
Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 0,8
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Parná žehlička EasyFinish
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
  • Pripojenie na žehličku
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
  • Žehlenie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 4 EasyFix Iron náhradný diel

