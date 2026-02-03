Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
Parný čistič SC 4 EasyFix Iron s podlahovou hubicou EasyFix a tlakovou žehličkou na paru. Vrátane doplniteľnej odnímateľnej nádrže na vodu pre nepretržité čistenie.
Mimoriadne pohodlný parný čistič SC 4 EasyFix Iron čistí bez chémie a môže byť použitý kdekoľvek v domácnosti. Pomocou dvojstupňovej regulácie pary je možné prispôsobiť intenzitu pary povrchu a nečistotám. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Použitím správneho príslušenstva zariadenie zaisťuje príkladné výsledky čistenia dlaždíc, varných dosiek, digestorov a dokonca aj v tých najmenších medzerách. Odstráni aj nepoddajné nečistoty. Dodaná naparovacia žehlička skracuje obvyklý čas žehlenia o polovicu. Podlahová hubica EasyFix sa vyznačuje pôsobivou kombináciou flexibilného kĺbu pre vynikajúcu ergonómiu a lamelovej technológie pre dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné utierku na podlahu rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Odnímateľnú nádržku na vodu je možné doplniť – pre neprerušované čistenie. Ďalšie podrobnosti o výbave: integrovaný odkladací priestor na káble, odkladací priestor na príslušenstvo, parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na voduČistenie bez prerušovania a pohodlné plnenie vody.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Priečinok na odkladanie káblaBezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Parná žehlička EasyFinish
- Parná žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypínaním a ľahkou žehliacou plochou. Úspora času až 50%.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 100
|Vykurovací výkon (W)
|2000
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|4
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,8
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Parná žehlička EasyFinish
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
- Pripojenie na žehličku
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Žehlenie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 4 EasyFix Iron náhradný diel
Parný čistič SC 4 EasyFix Iron náhradný diel