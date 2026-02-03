Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug

Výkonný a všestranný: Parný čistič SC 5 EasyFix s tlakom 4.2 bar a prípojkou na žehličku. Vrátane funkcie VapoHydro, doplniteľnej nádrži na vodu a podlahovej hubice EasyFix.

Čistenie a žehlenie? Plnou parou vpred! Pre Kärcher SC 5 EasyFix žiadny problém. Je to preto, že najvýkonnejší parný čistič vo svojej triede (tlak pary 4.2 baru) prichádza aj s možnosťou pripojenia pre parnú žehličku. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Vďaka rôznemu príslušenstvu sú dlaždice, varné dosky, digestory a dokonca aj tie najmenšie medzery neuveriteľne čisté, či už majú ľahké alebo odolné nečistoty. Podlahová hubica EasyFix s flexibilným kĺbom umožňuje ergonomickú prácu. Lamelová technológia zaručuje dokonalé výsledky čistenia. Utierku na čistenie podlahy možno ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Funkcia VapoHydro odstraňuje odolné nečistoty ešte jednoduchšie pridaním horúcej vody. Intenzitu pary je možné prispôsobiť povrchu a nečistotám. Odnímateľnú nádržku na vodu je možné doplniť – pre neprerušované čistenie. Ďalšie doplnky: integrovaný odkladací priestor na káble, odkladací priestor na príslušenstvo, parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.

Vlastnosti a výhody
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
Zapínanie horúcej vody dodatočne k pare. Špina sa tak ešte ľahšie uvoľní a jednoducho spláchne. Pre ešte lepšie výsledky čistenia.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
Pre čistenie bez prerušovania a pohodlné dopĺňanie vody.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
4-stupňová regulácia prietoku pary
  • Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
  • Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Otočný hlavný vypínač na stroji
  • Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Priečinok na odkladanie kábla
  • Bezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 150
Vykurovací výkon (W) 2250
Maximálny tlak pary (bar) max. 4,2
Dĺžka kábla (m) 6
Doba zahrievania (min) 3
Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,5
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na zariadení (štvorstupňový)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
  • Pripojenie na žehličku
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug náhradný diel

