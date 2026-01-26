Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron

Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron pre pohodlné žehlenie a nepretržité čistenie vďaka tlakovej žehličke na paru a doplniteľnej nádrži na vodu. Vrátane aktívnej žehliacej dosky.

Kärcher zefektívňuje čistenie parou a žehlenie v pare. Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron skracuje obvyklý čas žehlenia o polovicu vďaka tlakovej žehličke na paru a žehliacej doske. Aktívna žehliaca doska má funkciu vzduchového vankúša a aktívne odsávanie parou. To znamená, že para môže lepšie preniknúť do oblečenia – a dokonca aj ťažko žehliteľné textílie sa dajú žehliť bez záhybov. Funkcia parného čističa ponúka extrémne vysokú úroveň pohodlia, čistí bez chemikálií a môže byť použitá prakticky kdekoľvek. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Dlaždice, varné dosky, digestory a dokonca aj tie najmenšie medzery sa vďaka špeciálnemu príslušenstvu stávajú žiarivo čistými. Dokonca aj odolné nečistoty sú odstránené okamžite. Podlahová hubica EasyFix s pružným spojom zaručuje vynikajúcu ergonómiu a vďaka lamelovej technológii zaisťuje dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron: Aktívne odsávanie pary
Aktívne odsávanie pary
Vďaka aktívnemu odsávaniu pary preniká para prádlom ešte lepšie. Funkcia odsávania sa postará o suché prádlo a okrem toho zafixuje žehlený kus na žehliacej doske.
Parný čistič Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron: Multifunkčný balík: Parný čistič v kombinácii s žehliacou doskou
Multifunkčný balík: Parný čistič v kombinácii s žehliacou doskou
Zavesením parného čističa na žehliacu dosku sa spoja obidve zariadenia do výkonnej žehliacej jednotky. Parotlaková žehlička s vysokým tlakom enormne uľahčuje žehlenie a ušetrí až 50% pracovného času. Tento multitalent sa nehodí iba na žehlenie, ale aj na každý druh čistenia v domácnosti.
Parný čistič Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron: Funkcia nafukovania
Funkcia nafukovania
Na žehliacej doske je možné jednoducho a pohodlne bez záhybov vyžehliť aj náročné textílie. Umožňuje žehlenie bez odtlačkov a chráni chúlostivé látky. Jednoduché a pohodlné žehlenie zložitých vecí (napr. blúzky).
Inovatívna technológia vetrania
  • Bez obťažujúceho kvapkania
  • Nevznikajú vodné fľaky
  • Bez rušenia používateľa vyfukovaným vzduchom
Optimalizovaný klasický tvar
  • Osvedčený tvar špičky pre košele a blúzky
  • Univerzálne použitie
  • Vhodná pre ľavákov a pravákov
Integrovaná zásuvka na žehliacej doske
  • Parný čistič je možné zapojiť priamo do žehliacej dosky.
Stabilný podstavec s prepravnou poistkou
  • Sedemstupňové nastavenie umožňuje flexibilné nastavenie pracovnej výšky od 72 do 99 cm.
  • Protišmykové nohy.
  • Vysoká stabilita.
Nonstop para a odnímateľná nádrž na vodu
  • Nonstop para pre prácu bez prerušovania. Nádrž možno ľahko vybrať a naplniť z vodovodu.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
  • Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
  • Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
  • Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Pohodlný systém držiakov káblov
  • Vhodný pre ľavákov a pravákov
  • Individuálne nastaviteľný
  • Praktické upevnenie parnej hadice na parné žehlenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) 100
Vykurovací výkon (W) 2000
Maximálny tlak pary (bar) 3,5
Doba zahrievania (min) 4
Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 0,8
Dĺžka kábla (m) 4
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Dĺžka kábla žehliacej dosky (m) 2,1
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,8
Rozmery žehliacej plochy (d × š) (mm) 1200 x 380
Rozmery (d x š x v) (mm) 1450 x 462 x 960

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Ručná hubica
  • Bodová tryska
  • Parná žehlička EasyFinish

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Aktívna žehliaca doska s odsávaním a funkciou nafukovania
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
  • Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
  • Pripojenie na žehličku
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
  • Žehlenie
  • Osvieženie odevov a textílií
Príslušenstvo
Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron náhradný diel

