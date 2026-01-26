Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron pre pohodlné žehlenie a nepretržité čistenie vďaka tlakovej žehličke na paru a doplniteľnej nádrži na vodu. Vrátane aktívnej žehliacej dosky.
Kärcher zefektívňuje čistenie parou a žehlenie v pare. Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron skracuje obvyklý čas žehlenia o polovicu vďaka tlakovej žehličke na paru a žehliacej doske. Aktívna žehliaca doska má funkciu vzduchového vankúša a aktívne odsávanie parou. To znamená, že para môže lepšie preniknúť do oblečenia – a dokonca aj ťažko žehliteľné textílie sa dajú žehliť bez záhybov. Funkcia parného čističa ponúka extrémne vysokú úroveň pohodlia, čistí bez chemikálií a môže byť použitá prakticky kdekoľvek. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Dlaždice, varné dosky, digestory a dokonca aj tie najmenšie medzery sa vďaka špeciálnemu príslušenstvu stávajú žiarivo čistými. Dokonca aj odolné nečistoty sú odstránené okamžite. Podlahová hubica EasyFix s pružným spojom zaručuje vynikajúcu ergonómiu a vďaka lamelovej technológii zaisťuje dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Aktívne odsávanie paryVďaka aktívnemu odsávaniu pary preniká para prádlom ešte lepšie. Funkcia odsávania sa postará o suché prádlo a okrem toho zafixuje žehlený kus na žehliacej doske.
Multifunkčný balík: Parný čistič v kombinácii s žehliacou doskouZavesením parného čističa na žehliacu dosku sa spoja obidve zariadenia do výkonnej žehliacej jednotky. Parotlaková žehlička s vysokým tlakom enormne uľahčuje žehlenie a ušetrí až 50% pracovného času. Tento multitalent sa nehodí iba na žehlenie, ale aj na každý druh čistenia v domácnosti.
Funkcia nafukovaniaNa žehliacej doske je možné jednoducho a pohodlne bez záhybov vyžehliť aj náročné textílie. Umožňuje žehlenie bez odtlačkov a chráni chúlostivé látky. Jednoduché a pohodlné žehlenie zložitých vecí (napr. blúzky).
Inovatívna technológia vetrania
- Bez obťažujúceho kvapkania
- Nevznikajú vodné fľaky
- Bez rušenia používateľa vyfukovaným vzduchom
Optimalizovaný klasický tvar
- Osvedčený tvar špičky pre košele a blúzky
- Univerzálne použitie
- Vhodná pre ľavákov a pravákov
Integrovaná zásuvka na žehliacej doske
- Parný čistič je možné zapojiť priamo do žehliacej dosky.
Stabilný podstavec s prepravnou poistkou
- Sedemstupňové nastavenie umožňuje flexibilné nastavenie pracovnej výšky od 72 do 99 cm.
- Protišmykové nohy.
- Vysoká stabilita.
Nonstop para a odnímateľná nádrž na vodu
- Nonstop para pre prácu bez prerušovania. Nádrž možno ľahko vybrať a naplniť z vodovodu.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
- Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
- Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Pohodlný systém držiakov káblov
- Vhodný pre ľavákov a pravákov
- Individuálne nastaviteľný
- Praktické upevnenie parnej hadice na parné žehlenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|100
|Vykurovací výkon (W)
|2000
|Maximálny tlak pary (bar)
|3,5
|Doba zahrievania (min)
|4
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,8
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Dĺžka kábla žehliacej dosky (m)
|2,1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,8
|Rozmery žehliacej plochy (d × š) (mm)
|1200 x 380
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1450 x 462 x 960
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
- Ručná hubica
- Bodová tryska
- Parná žehlička EasyFinish
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Aktívna žehliaca doska s odsávaním a funkciou nafukovania
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
- Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
- Pripojenie na žehličku
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Žehlenie
- Osvieženie odevov a textílií
Príslušenstvo
Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher