Parný čistič SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe umožňuje pohodlné, neprerušované čistenie parou, vrátane tlakovej žehličky na paru a vynikajúceho skladovania príslušenstva priamo na zariadení.
Parný čistič SC 4 Deluxe Iron čistí výkonne pri tlaku 4,0 bar a eliminuje až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ na tvrdých povrchoch. Nádrž je odnímateľná a doplňovateľná, čo zaručuje nepretržité čistenie. Extra veľký integrovaný odkladací priestor na príslušenstvo zaručuje pohodlné uloženie príslušenstva, káblov a hadice priamo na zariadení. Medzi ďalšie funkcie patrí osvetlený LED pásik na zobrazenie prevádzkového režimu, podlahová hubica EasyFix s flexibilným kĺbom pre maximálnu ergonómiu, inovatívna lamelová technológia, praktický systém suchého zipsu pre handričku na čistenie podlahy a rôzne príslušenstvo na odstránenie odolných nečistôt na dlaždiciach, varných doskách, digestoroch a v štrbinách či špárach. Pomocou trojstupňovej regulácie pary je možné prietok pary vždy dokonale prispôsobiť povrchu a nečistotám. Dodaná parná tlaková žehlička tiež skracuje čas žehlenia približne o 50%.
Vlastnosti a výhody
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
Pohodlné odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
LED svetelný displej na zariadení
Parná žehlička EasyFinish
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
Detská poistka na parnej pištoli
Trojstupňová regulácia prietoku pary
Otočný hlavný vypínač na stroji
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 130
|Vykurovací výkon (W)
|2200
|Maximálny tlak pary (bar)
|4
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|3
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,3
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Štrbinová kefa
- Parná žehlička EasyFinish
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: v zariadení (v troch krokoch)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
- Pripojenie na žehličku
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Žehlenie
- Škáry dlaždíc
Príslušenstvo
Parný čistič SC 4 Deluxe Iron náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher