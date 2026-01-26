Parný čistič SC 4 Deluxe Iron

SC 4 Deluxe umožňuje pohodlné, neprerušované čistenie parou, vrátane tlakovej žehličky na paru a vynikajúceho skladovania príslušenstva priamo na zariadení.

Parný čistič SC 4 Deluxe Iron čistí výkonne pri tlaku 4,0 bar a eliminuje až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ na tvrdých povrchoch. Nádrž je odnímateľná a doplňovateľná, čo zaručuje nepretržité čistenie. Extra veľký integrovaný odkladací priestor na príslušenstvo zaručuje pohodlné uloženie príslušenstva, káblov a hadice priamo na zariadení. Medzi ďalšie funkcie patrí osvetlený LED pásik na zobrazenie prevádzkového režimu, podlahová hubica EasyFix s flexibilným kĺbom pre maximálnu ergonómiu, inovatívna lamelová technológia, praktický systém suchého zipsu pre handričku na čistenie podlahy a rôzne príslušenstvo na odstránenie odolných nečistôt na dlaždiciach, varných doskách, digestoroch a v štrbinách či špárach. Pomocou trojstupňovej regulácie pary je možné prietok pary vždy dokonale prispôsobiť povrchu a nečistotám. Dodaná parná tlaková žehlička tiež skracuje čas žehlenia približne o 50%.

Vlastnosti a výhody
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 130
Vykurovací výkon (W) 2200
Maximálny tlak pary (bar) 4
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 3
Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,3
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Štrbinová kefa
  • Parná žehlička EasyFinish
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: v zariadení (v troch krokoch)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
  • Pripojenie na žehličku
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
  • Žehlenie
  • Škáry dlaždíc
Príslušenstvo
Parný čistič SC 4 Deluxe Iron náhradný diel

