Ošetrovanie podláh
Leštenie v novej dimenzii
Ošetrovanie podláh
Na podlahe sa odzrkadľuje kultúra bývania: K čistej domácnosti patria pekné podlahy. O to sa postaráme my leštením. Čo bol predtým komplikovaný proces s mnohými ručnými pracovnými krokmi, je dnes vďaka modernej výbave jednoduchou vecou. Leštením sa podlaha optimálne ošetruje a je odolnejšia voči všetkým druhom opotrebenia. Je rezistentnejšia voči vlhkosti a menej sa znečisťuje. K tomu sa samozrejme pridáva aj optický aspekt - zažiari v novom lesku a zvýrazní sa jej farba. Tu nájdete najdôležitejšie informácie a veľa tipov na odborné ošetrovanie podláh ako aj informácie o leštení a o vhodných ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch. Postarajte sa jednoducho o to, aby sa u vás doma všetko lesklo.
Najdôležitejšie tipy na jeden pohľad
- Pre dosiahnutie rovnomerného výsledku leštenia sa musia najprv odstrániť staré vrstvy ošetrovacích prostriedkov. Na to sa najlepšie hodí základný čistič Kärcher a teplá voda.
- Ak mop pred použitím a nanesením ošetrovacieho prostriedku jemne navlhčite, môžete prostriedok naniesť na plochu rovnomernejšie.
- Pre dosiahnutie rovnomerného výsledku leštenia sa musí podlaha najprv kompletne zvlhčiť ošetrovacím prostriedkom. Na tento účel by ste mali viackrát zotrieť plochu v smere značenia. Ošetrovací prostriedok odporúčame nanášať na plochu po úsekoch.
- Pre dosiahnutie optimálneho výsledku leštenia nechajte ošetrujúci prostriedok úplne vyschnúť. Ak otvoríte okno, ošetrujúci prostriedok vyschne rýchlejšie.
- Pre lesk bez šmúh počkajte po leštení 24 hodín, kým bude podlaha opäť úplne zaťažiteľná (nepresúvajte nábytok).
- Po použití leštiaceho stroja vyperte pady pod tečúcou vodou s čistiacim prostriedkom, aby sa zachovali plné leštiace vlastnosti padov. Pady sa môžu prať aj v práčke pri 60 stupňoch.
- Leštiace pady sa môžu po ukončení práce uložiť v odkladacom priečinku.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Leštič s vysávaním FP 303
Leštič s odsávaním FP 303 sa pomocou vysokých otáčok postará a perfektné výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách.