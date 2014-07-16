Čistenie okien

Okná sú špinavé a Kärcher ponúka optimálne riešenie pre všetky nároky. Objavte rôzne stroje na čistenie okien.

Čistenie okien
Čistenie okien

Akumulátorové vysávače na okná - radosť z čistenia okien

Sú aj krajšie činnosti ako zdĺhavé upratovanie – hlavne medzi vlastnými štyrmi stenami. Preto má Kärcher na čistenie okien perfektné riešenie: Akumulátorový vysávač na okná WV pracuje bez šmúh a nekvapká. Navyše aku vysávač na okná ušetrí čas a hodí sa aj na čistenie iných hladkých povrchov.

WV ponúka pohodlnú manipuláciu, žiadnu kvapkajúcu vodu vďaka odsávaniu a úsporu času - s originálnou súpravou s aku vysávačom na okná budú okná razom žiarivo čisté a bez šmúh. 

Vhodné stroje a príslušenstvo

Akumulátorový vysávač na okná WV 6 Plus

Rýchlo, jednoducho a pohodlne.

Predlžovacia súprava

Perfektne a bez námahy vyčistíte aj vysoké okná.