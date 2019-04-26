Čistá výbava na cestách
Zbaľte si turistickú obuv, nasadnite na bicykel a vydajte sa do krajiny. Aby ste sa rýchlo zbavili prachu, bahna a všetkom vybavení (obuv, bicykel, neoprén), Kärcher ponúka niekoľko typov a praktického pomocníka pre takmer každú situáciu: mobilný nízkotlakový čistič OC 3.
Čistenie neoprénových oblekov a vybavenia na surfovanie
Po surfovaní na mori by ste mali svoje vybavenie čo najrýchlejšie zbaviť zbytkov slanej vody, pretože neoprénové obleky môžu zmäknúť. Na pláži často chýba vhodný zdroj vody na opláchnutie, ale pre čistenie na mieste je vhodným riešením mobilný outdorový čistič OC 3.
Praktický vedľajší efekt: ľahko môžete odstrániť i piesok. Pre uložením obleku sa však uistíte, že je dokonale suchý. Podľa typu materiálu potrebujete nato veľkú trpezlivosť. Pôjde to o niečo rýchlejšie, keď oblek obrátite vnútornou stranou von.
Vždy čisté po turistiky a kempovaní
Správne čistenie turistickej obuvi
Najprv odstráňte hrubé nečistoty prúdom vody s čističom OC 3 a prípadne si vezmite na pomoc ešte kefu. Pre dôkladné vyčistenie vyberte šnúrky a v vyberte vložky.
Vnútro obuvi umyte vodou, saponátom a opláchnite čistou vodou.
Aby sa topánky dobre vysušili, vypchajte ich novinovým papierom. Nikdy ich nedávajte na priame slnko ani pod kúrenie, môže prísť k poškodeniu materiálov.
Nakoniec je vhodné obuv ošetriť vhodným voskom, alebo prípravkom.
Čisté kempingový riad
Pred návratom domov, alebo skôr ako sa vydáte k ďalšiemu cieľu, je vhodné vyčistiť kempingový riad, skladaciu stoličku a ďalšie pomôcky na kempovanie. Takže všetko sa dá rýchlo a jednoducho opláchnuť pomocou čističa OC 3.
Podľa toho, koľko vecí je potrebné vyčistiť stačia buď 4 litre vody z nádrže, alebo sa použije sacia hadica z príslušenstva Adventure box. Pomocou nej možné nasávať vodu z veľkého kanistra alebo vedra. Pokiaľ batéria na konci dovolenky naznačuje pokles batérie, tak môžete použiť adaptér do auta a pracovať s energiou autobatérie.
Čistiaca zóna pre Váš domov
Po dobrodružnom putovaní blatom ste s deťmi opäť doma. Nepremokavé nohavice, bundy a obuv je skvelé pohodlne opláchnuť ešte pred domom. Pokiaľ nie je k dispozícii záhradná hadica, tak tu môžete využiť nízkotlakový čistič OC 3.
Špina zostane vonku. To isté platí i pred detské bicykle, kolobežky alebo iné hračky. Vo vstupnom priestore domu však ani v tomto prípade nemajú chýbať rohožky a stará handra, alebo uterák, ktoré dokážu veľa pomôcť.
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