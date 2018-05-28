Tipy ako zabrániť hromadeniu prachu a nečistôt v byte
Kto by to nepoznal? Sotva zbavíme celý byt prachu, začne sa na nábytku a podlahách usádzať nová šedá vrstva. A práca začína znova od začiatku. To môže byť pekne frustrujúce. Nie je divu, že túto činnosť v domácnosti nemá nikto rád. Tu je niekoľko tipov, ako zvíťaziť nad nečistotami...
Vetraním proti špine
Aby sa prach nestihol tak rýchlo rozšíriť po byte, pomáha zvýšenie vlhkosti vo vzduchu. To platí hlavne v zimných mesiacoch, pretože vykurovanie vysušuje vzduch v miestnosti.
Preto v chladnom ročnom období sa na vykurovacie telesa umiestňuje miska s vodou. Voda sa bude vyparovať a zaistí zvlhčenie vzduchu v miestnosti. Mimo toho je vhodné len jednorazové vetranie, pretože ak sú okná otvorené príliš dlho vnikne z vonku do vnútra veľa prachu.
Veľmi vhodné je tiež používanie prachoviek z mikrovlákna vzhľadom k ich antistatickému účinku. Častice prachu sa na ne prisajú aj bez vlhkosti. Sú preto vhodné hlavne u nábytku citlivého na vodu. Pozor je potrebné dávať u nábytku vysokým leskom. Ten by prachovka z mikrovlákna mohla poškriabať, alebo spôsobiť stratu lesku.
Hrubé nečistoty na regáloch, komodách je možné odstrániť taktiež pomocou vysávača so štetcom na nábytok. Vysávače Kärcher majú v balení bohaté príslušenstvo pre vysávanie širokej palety rôznych povrchov.
Vyhlásit boj proti magnetu na prach a nečistoty
Starožitný nábytok
Starožitný nábytok je ozdobou bytu, často však pôsobí takmer ako magnet na prach. Z citlivých kúskov nábytku by sme nikdy nemali odstraňovať prach vlhkou handričkou. K pravidelnému upratovaniu preto postačí jednoducho použiť suchú prachovku.
Ozdoby alebo zle prístupné miesta je vhodné čistiť štetcom. Voda by sa nemala používať ani v prípade silného znečistenia. Vhodný je čistiaci prostriedok určený na drevo, resp. dyhu. Pritom je vždy potrebné riadiť sa pokynmi od výrobcu.
Vykurovacie telesá
V zime sa škárach a lamelových vykurovacích telesách usádza veľa prachu. Jeho odstránenie urýchli úzka kefa na vykurovacie telesá. Kto ho doma nemá, môže prach zo škár vytrieť pomocou silikónovej stierky okolo, ktorej natiahnete prachovku z mikrovlákna.
U rebríkových vykurovacích telies môžete použiť parný čistič. Za týmto účelom pridržte uterák za vykurovacím telesom a pomocou prúdu pary odfukujte nečistoty a z medzier medzi rebrami ako je vyobrazené na obrázku. Z ponuky príslušenstva si môžete vybrať praktickú trysku alebo kefu, ktorá vám čistenie radiátorov ešte viac uľahčí.
Koberce a závesy
Koberce, záclony a posteľné priadlo sú skutočné lapače prachu. Z tohto dôvodu je potrebné koberce pravidelne upratovať a posteľnú bielizeň vytriasať vonku, aby sa častice neroznášali po celom byte.
Záclony je vhodné prať pravidelne. Vyžmýkané závesy je najlepšie zavesiť hneď späť na garniže. Zamedzí sa tak ich pokrčeniu.
Okná a sklá
Presúvanie rebríka, ťahanie vedra: umývanie vysokých okien, napríklad v zimnej záhrade je veľmi namáhavá práca. Praktickým riešením je predlžovací nadstavec na vysávač okien, ktorým sa pohodlne zo zeme dajú vyčistiť i ťažko prístupné plochy.
I keď sa nablýskaná skla okien len polovica úspechu, je potrebné myslieť aj na tesnenie. Je vhodné opláchnuť ho malým množstvo vody, alebo utrieť handričkou a čistiacim prostriedkom na okná. Handričku stačí pritom len ľahko navlhčiť a pri aplikácii príliš netlačiť, aby z neho nekvapkala voda. Medzery na okenných rámoch môžeme vyčistiť pomocou parného čističa. Vynikajúcim pomocníkom na čistenie okien sú AKU čističe na okná, pomocou ktorých vyčistíte aj veľké balkónové dvere či francúzske okno úplne bez námahy a šmúh. Sú vhodné nielen na čistenie okien a skiel, ale aj zrkadiel a ďalších lesklých povrchov či na čistenie autoskiel. AKU čistič okno nielen umyje, ale rovno aj zotrie prebytočnú vodu, vďaka čomu úplne eliminuje riziko vzniku stekancov a fľakov.
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