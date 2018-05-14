PROGRAM STAROSTLIVOSŤ O PODLAHU
šľachtilé parkety, robustná dlažba alebo praktické linoleum – pre každý typ existuje riešenie. Ale ako dosiahnuť, aby zostali rôzne podlahové krytiny trvalo pekné? Dáme vám niekoľko typov pre vašu domácnosť.
Tvrdý život tvrdé podlahy
Jedným z najviac namáhaných povrchov v domácnosti je podlaha. Každý deň toho musí zvládnuť viac než dosť. Otlačky domácich zvierat, omrvinky zo sušenie, škvrny od kávy zablatené podrážky topánok - to všetko časom podlahu zašpiní. Síce už existujú mimoriadne odolné tvrdé podlahy, ktoré toho veľa znesú, ale aj napriek tomu je vhodné pravidelne dodať podlahe kompletnú starostlivosť. Lebo len čistá a udržiavaná podlaha láka k spokojnému bývaniu. Dôležité je pritom splniť potreby rôznych povrchov. Hlavne ak sa jedná o čistenie, pretože nie je podlaha ako podlaha.
Podlahy podľa typu
Parkety
Ušlachtilé drevenné varianty tvrdých podláh
Drevo je náchylné na poškriabanie. Pred čistením a leštením odstrante vždy nejprve hrubé nečistoty.
Čistit metlou, vysávačom a vlhkými utirekami.
Laminát
• Mimoriadne tvrdá podlahová krytina
• Vyrobený z umelej živice s vrstvou dekóru z papiera
• Dostať v mnohých rôznych farbách a dekórach
• Môže sa pri veľkej vlhkosti zduriť
• Čistí sa najlepšie vysávačom a vlhkými utierkami
Linoleum
• Patrí do kategórie elastických podláh
• Obľúbené v obývacích a detských izbách, udržuje „nohy v teple“, s izoláciou a ľahkou údržbou
• Neznáša príliš vysokú vlhkosť
• Vysávač a vlhké utierky sú správna voľba
Dlažba
• Mimoriadne odolná, preto obľúbená v kuchyni a kúpeľni
• Ľahko sa čistí a nie je citlivá na vlhkosť
• Špáry majú mimoriadne nároky: kyslé čistiace prostriedky, napr. octové čističe ich môžu narušiť
Metodicky čísté podlahy
Drevo, plast a prírodný materiál: vytierať vlhkou utierkou
Prvý krok je vysatie podlahy. Keď ste odstránili chumáče prachu a omrvinky, príde na rad vlhké čistenie. Parkety, laminát a elastické podlahy sú citlivé na mokro a alkalické čističe. Tu je potrebné vlhké vytieranie zo silne vyžmýkanou utierkou na podlahu. K tomu použite zriedený neutrálny nebo slabo kyslý čistiaci prostriedok. Kto si chce byť istý, že svoju podlahu nepoškodí veľkým množstvom vody, použije jednoducho čistič tvrdých podláh FC 5. Valec z mikrovlákna je automaticky len ľahko zvlhčovaný. Taktiež zároveň prijíma i iné nečistoty, ušetrí toto zariadenie i prvý krok pri čistení podláh.
Obklady a špary: chémia alebo bez chémie
• Mokré stieranie: Voda nepredstavuje pre dlažbu problém. Zubnú pastu a škvrny po varení je možné odstrániť veľkým množstvom vlhkosti.
• Čistenie špár: Použite kyselinu citrónovou zriedenú vodou proti usadeninám vodného kameňa. Je jemnejšia k povrchom než napríklad ocet.
• Opláchnutie: Po čistení kyslými čističmi prostriedkami vždy všetko dobre opláchnite, aby nezanechali zbytky.
• Čistenie bez chémie: Parní čistič, napríklad SC 3 EasyFix, odstráni nečistoty a baktérie spoľahlivo a celkom bez chémie.
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