5 tipov pre čistú domácnosť s domácimi miláčikmi
Domáce zvieratá prinášajú do vlastných štyroch stien nie len život, ale občas aj trochu neporiadku. Či už máte psa, ktorý zablatenými labkami prejde po čisto vytretej podlahe, mačku, ktorá vyhadzuje potravu okolo misky, alebo morča, ktoré behá v klietke a chlpy z neho lietajú po celom byte. Aby súžitie s domácimi miláčikmi bolo bezproblémové, prinášame Vám niekoľko užitočných typov na upratovania.
Ako mať čistú klietku
Tak ako udržujeme v čistote náš vlastný byt, mali by sme pravidelne zbavovať nečistôt i príbytky a miesta kde dávame potravu našim domácim miláčikom. Odporúčame Vám:
- Vtáčie klietky čistíme kefou a horúcou vodou bez použitia dezinfekčných prostriedkov, alebo chemických čističov.
- Zvlášť veľké klietky je možné čistiť vysokotlakovým čističom.
- Plastovú vaničku, ktorá je súčasť klietky pre morčatá jednoducho umyjeme vo vane.
- Misky na potravu po použití krátko opláchneme, alebo dáme do umývačky riadov.
- Okolo misky kde sa kŕmia naši miláčikovia rozložíme novinový papier.
Všade chlpy!
Či už pes, mačka, alebo hlodavce – chlpy strácajú všetci. Preto je potrebné pravidelne vysávanie prachu a upratovanie bytu. Kto nechce stále vyťahovať vysávač, môže použiť batériovú metlu. Prístroj je rýchlo poruke. Pre rýchle upratanie gauča, sedačky je vhodný valček na žmolky, na ktorý sa nalepia i zvieracie chlpy. A aby na podlahe a na nábytku neskončilo toľko chlpov, mali sa domáce zvieratá pravidelne vyčesávať.
Rady skúsených pre domácnosť
Pomocou niektorých rad si môžete pravidelné upratovanie uľahčiť. Či už prejde bytom pes so špinavými labkami, alebo mačka zanechá otlačky na okne – tu nájdete vhodné riešenia:
Zvierací pohlaď
Mnoho majiteľov zvierat to pozná: Mačka, ktorá dáva labky na sklo dverí a ukazuje, že chce ísť von alebo pes, ktorý tlačí ňufák na okno, pretože vonku lezie veverička po strome. Výsledkom sú všade prítomné otlačky kam sa len pozrieme.
Kto má vysávač na okná, môže sklenené dvere zbaviť nepekných šmúh a otlačkov bez veľkej námahy a príprav. Postačí nastriekať čistiaci prostriedok, nečistotu uvoľniť handričkou z mikrovlákien a všetko vysať vysávačom na okná.
Očistná zóna
Či už po vychádzke, výcviku agility alebo po hre s frisbee v parku: Aby pes do čistého bytu priniesol pokiaľ možno čo najmenej nečistôt z vonku, je praktická očistná zóna pre štvornohých miláčikov-
- Na mokré labky: rohožky pre vchodom
- Na zablatené labky: pripravený uterák pri dverách
- Kúpeľ na silné znečistené labky: labky postupne vkladáme do kúpeľa alebo umyje pomocou hubky
Bez stôp
Samozrejme sa nedá vždy zabrániť tomu, aby naši chlpatí kamaráti nepriniesli do bytu hlinu alebo blato. Ak nechce na niekoľko otlačkov hneď vybrať vedro a mop zo skrine, môžete k tomuto účelu použiť ručný parný čistič.
Rýchlo sa zahreje a jedným cvaknutím sa z neho stane parný mop. Ďalšou výhodou čistenia pomocou pary je, že sa nepoužíva žiadna chémia a zvieratá tak neprídu do styku s čistiacimi prostriedkami.
Vhodné produkty k tipom na čistenie
Autorizovaný predajcovia
Naše výrobky môžete zakúpiť aj u autorizovaných predajcov, ktorých nájdete tu.