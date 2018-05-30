Umývanie auta svojpomocne
Je stále ťažšie dívať sa skrz špinavé čelné sklo auta? Alebo zanechalo vaše dieťa množstvo omrviniek a piesku na zadných sedačkách? Práve v túto chvíľu nastal čas opäť dôkladne vyčistiť auto z vnútra aj z vonka. Zo správnym vybavením je to hračka – a ešte vás to bude baviť.
Krok za krokom k čistote
1. Najprv pokropte vozidlo čistiacim prostriedkom, aby sa rozpustili hrubé nečistoty. Ďalej podľa potreby manuálne nastriekajte čistič na disky kolies.
2. Následne odstráňte hrubé nečistoty vysokotlakovým čističom.
3. Potom auto očistite mäkkou kefou, napríklad WB 60 alebo power kefou WB 150.
4. Na záver auto opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Ten, kto chce pracovať mimoriadne dôkladne môže vozidlo utrieť do sucha jelenicovou handričkou.
5. Menšie škvrny a škrabance, ktoré sa pri čistení objavia, opravte lakovacím perom.
Dôležité pokyny k použití vysokotlakového čističa:
- umývanie auta vykonávajte vždy s plochým lúčom a nie s rotačnou tryskou
- dodržuje minimálnu vzdialenosť k povrchu 30 cm
- čistite vždy zdola na hor, aby ste nezabudli na žiadne miesto a optimálne ste využili účinok čistiaceho prostriedku.
Žiarivo lesklé disky kolies
Najprv odstráňte hrubé nečistoty vysokotlakovým lúčom vody.
Vysokotlakovým čističom je možné odstrániť i nečistoty z kolies a diskov. Pomocou pracovného nástavca Vario Power Jet Short 360° a jeho o 360 nastaviteľného kĺbu vyčistíte aj ťažko dostupné miesta ako sú podbehy kolies.
Následne očistite disky hubkou a auto šampónom.
Úzke medzi priestory na diskoch alebo medzi je možné dôkladne očistiť kefou na disky. V prípade silnej nečistoty nastriekajte čistič diskov na požadované miesta
Čistý interiér pre pocit pohody
Keď sa auto leskne z vonka, tak príde na radu interiér:
- Najprv vyberte všetky voľné rohože a koberce z vozidla a dobre ich vyprášte.
- Potom zbavte celý vnútorný priestor nečistôt pomocou viacúčelového vysávača na hrubé nečistoty.
- Počas vysávania nezabudnite na medzery v aute. K tomuto účelu môžete použiť rôzne hubice.
Starostlivosť o rôzne povrchy
Povrchy z hladkej kože
- Kožene sedadlá sa zvyčajne ľahko čistia. Často nám postačí ľahko navlhčená utierka alebo utierka z mikrovlákna.
- U silne zažratých škvŕn pomôže zriedený čistič pre domácnosť alebo čistič kože.
- Následne po vyčistený ošetrite špeciálny prípravkom na ošetrenie kože.
Textilné povrchy
- Pre čistenie textilných častí sedačiek postačí teplá voda s bežným pracím prostriedkom.
- Naneste čistiaci prostriedok na froté utierku alebo rukavicu z mikrovlákna a suchým uterákom opäť z textilných častí vytrite.
- Ešte jednoduchšie je čistenie pomocou nestrekovo extrakčného zariadenia.
Plastové povrchy
- Plastové diely ako armatúry úchytky môžete príslušným prostriedkom opäť rýchlo osviežiť.
- Prostriedok nastriekajte na utierku z mikrovlákna a plochy s ňou utierajte.
- Opatrnosť je dôležitá v priestore airbagu: nevhodné prostriedky môžu napadnúť miesta otvorenia. Niektorí výrobcovia preto odporúčajú k čisteniu iba čistú vodu.
Sklenené plochy
- Pre čistenie sklenených plôch nastriekajte najprv čistič skiel, potom za použitia vlhkej utierky z mikrovlákna a utierky, ktorá nezanecháva vlákne utrite sklo a vyleštíte.
- Vysávač na okná pomôže ešte rýchlejšie k výsledkom bez šmúh: čistiaci roztok jednoducho zo skla odsaje.
Vhodné produkty k typom na čistenie
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