Čisté okná: kráľovská disciplína v starostlivosti o domácnosť
Veľké okná a ich dostatočný počet presvetlí domov a dodá mu zároveň priateľský vzhľad. Dážď, peľ a jemný prach ich však rýchlo znečistí a pokazí výhľad. Okná musia aj veľa toho zniesť, pretože predovšetkým deti a domáce zvieratá často zanechajú otlačky a škvrny na okenných tabulách. S nasledujúcimi tipy sa vám čistenie okien podarí bez šmúh.
Príprava je základ
Aby sa okná leskli i bez dvojnásobnej práce, je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov.
Okna by ste nemali nikdy čistiť pri priamom slnečnom žiarení. Inak zaschne čistiaci roztok veľmi rýchlo na tabuli a zanechá šmuhy.
Pokiaľ použijete v roztoku príliš veľa čistiaceho prostriedku, môže na okne vzniknúť film. Pracujte preto s umývacím prostriedkom a čističom skiel vždy šetrne.
Aj rámu je treba venovať pri čisteniu okien pozornosť. Pretože tak ako okenné tabule je i rám vystavený poveternostným vplyvom.
1. Omeťte hrubé nečistoty malým zmetákom alebo ich odstráňte suchou utierkou.
2. Následne mokrou utierkou alebo mäkkou hubkou rám dôkladne očistite.
3. Pri výbere čistiacich prostriedkov zohľadnite materiál rámu:
Pre drevo existuje ochranné prostriedky, ktoré chránia pred poveternostnými vplyvmi.
Plastové rámy je možné čistiť špeciálnymi antistatickými čističmi pre plast.
Kto ma rád klasiku
1. Okna očistíte dôkladne hubkou alebo utierkou bez chĺpkov a umyte vlažnou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.
2. Tekutinu sťahujte pohybmi v tvare osmičiek zhora dole a utrite utierkou.
3. Kožou na okná, utierkou z mikrovlákien alebo utierkou na riad vyleštíte okennú tabulu a odstránite posledné kvapky vody.
Pomocou techniky vysokého lesku
1. Čistiaci prostriedok nastriekajte rozprašovacou fľaškou.
2. Hrubé nečistoty uvoľnite integrovanou utierkou z mikrovlákna.
3. Vlhkosť odsajete vysávačom na okná. Zariadenie je vhodné i pre vysoké okná. Vďaka teleskopickej tyči získajú nový lesk i ťažko prístupné okenné tabule.
Kompletný balíček: závesy a žalúzie
Ten, kto chce kompletne vyčistiť okná, čistí nie len rámy a okenné tabule, ale vyperie i závesy a opráši žalúzie.
- Závesy vyveste po vyžmýkaní hneď späť na tyč – tým si podľa materiálu ušetríte žehlenie.
- Žalúzie zbavte za pomoci vlhkej utierky prachu. Veľmi dobré výsledky dosiahnete taktiež pri čistení silikónovou stierkou ovinutou utierkou z mikrovlákna.
- Praktickou alternatívou pre čisté žalúzie je parný čistič, ako SC 3 firmy Kärcher.
Ďalšie sklenené plochy v dome
Ten, kto už začal upratovať, sa môže s vysávačom na okná postarať i o ďalšie sklené plochy. Vysávač na okná sa osvedčí i tu ako verný pomocník pri čistení:
- skiel aut
- sprchových kútov
- obkladov stien
- zrkadiel
- sklenených stolov
- sklenených dverí
- vitrín
Vhodné produkty k tipom na čistenie
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