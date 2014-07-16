Čistenie terás
Čistenie terás
Suverénni siláci - vysokotlakové čističe Kärcher
Od háku na kábel cez praktické navíjanie kábla až po gumenú vysokotlakovú hadicu ponúkajú stroje radu K 7 početné rafinované vybavenie, ktoré uľahčuje prácu aj pri vysokom stupni znečistenia.
Každý majiteľ domu a záhrady, ktorý už čistil prúdom vody chodníkovú platňu, pozná obmedzený a veľmi slabý čistiaci výkon záhradnej hadice.
Vysokotlakový čistič má v porovnaní so záhradnou hadicou podstatne vyššiu čistiacu silu. Je jedno, či ide o autá, machom zarastené záhradné chodníky, terasy, rolety, špinavé kade, člny ... Všetko bude rýchlo a hravo čisté.
A dokonca aj zažraté znečistenie nemá žiadnu šancu, ak čistíte vysokým tlakom.
O optimálne a šetrné vyčistenie aj veľkých plôch sa postará náš čistič terás T-Racer: Vďaka inovatívnej kombinácii výškovo prestaviteľných vrtúľ s dvomi vysokotlakovými tryskami sa vytvára efekt vznášadla, ktorý umožňuje čističu terás vznášať sa nad zemou.
Čistiaci výkon sa zvýši a výsledok čistenia bude rovnomernejší. Kryt neprepustí prakticky ani kvapku striekajúcej vody – čím chráni vás a steny pred postriekaním.
Vhodné stroje a príslušenstvo
K 7 Full Control Plus
Rýchlo, jednoducho a pohodlne
Plošné čističe
Čistenie veľkých plôch a kútov bez rozstrekovania.
Kefa na intenzívne drhnutie
Ideálna na schody a hrany. Oslobodí od zažratej špiny.