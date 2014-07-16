Čistenie terás

Full Control
Čistenie terás

Čistenie terás

Suverénni siláci - vysokotlakové čističe Kärcher

Od háku na kábel cez praktické navíjanie kábla až po gumenú vysokotlakovú hadicu ponúkajú stroje radu K 7 početné rafinované vybavenie, ktoré uľahčuje prácu aj pri vysokom stupni znečistenia.

Každý majiteľ domu a záhrady, ktorý už čistil prúdom vody chodníkovú platňu, pozná obmedzený a veľmi slabý čistiaci výkon záhradnej hadice.

Vysokotlakový čistič má v porovnaní so záhradnou hadicou podstatne vyššiu čistiacu silu. Je jedno, či ide o autá, machom zarastené záhradné chodníky, terasy, rolety, špinavé kade, člny ... Všetko bude rýchlo a hravo čisté.
A dokonca aj zažraté znečistenie nemá žiadnu šancu, ak čistíte vysokým tlakom.

O optimálne a šetrné vyčistenie aj veľkých plôch sa postará náš čistič terás T-Racer: Vďaka inovatívnej kombinácii výškovo prestaviteľných vrtúľ s dvomi vysokotlakovými tryskami sa vytvára efekt vznášadla, ktorý umožňuje čističu terás vznášať sa nad zemou.

Čistiaci výkon sa zvýši a výsledok čistenia bude rovnomernejší. Kryt neprepustí prakticky ani kvapku striekajúcej vody – čím chráni vás a steny pred postriekaním.

Vhodné stroje a príslušenstvo

K 7 Full Control Plus

Rýchlo, jednoducho a pohodlne

Plošné čističe

Čistenie veľkých plôch a kútov bez rozstrekovania.

Kefa na intenzívne drhnutie

Ideálna na schody a hrany. Oslobodí od zažratej špiny.