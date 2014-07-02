Power - kefa PS 40
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami a stierkou ponúka mnohonásobný čistiaci výkon normálnej kefy. Intenzívna kefa odstráni zažratú špinu vďaka vysokému tlaku z každého povrchu spoľahlivo a rýchlo. Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 sa obzvlášť odporúča na čistenie schodov, fasád, garáží, balkónov, múrov, chodníkov a vjazdov. Ideálne sa hodí na čistenie schodov a hrán. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.
Vlastnosti a výhody
Tri integrované vysokotlakové trysky
- Odstraňovanie nepoddajných nečistôt z rôznych povrchov
Integrovaná stierka
- Rýchle stiahnutie zvyšnej vody
Kompaktný tvar
- Ideálny na čistenie kútov a hrán bez rozstreku
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
- Odstraňovanie nepoddajných nečistôt z rôznych povrchov
Kombinácia vysokotlakového prúdu a ručného tlaku kefy
- Extra silný čistiaci výkon v porovnaní s normálnou kefou
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|744 x 303 x 759
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
Oblasti využitia
- Schody
- Terasa
- Fasáda
- Garáž
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Balkón
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty