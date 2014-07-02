Power - kefa PS 40

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami a stierkou ponúka mnohonásobný čistiaci výkon normálnej kefy. Intenzívna kefa odstráni zažratú špinu vďaka vysokému tlaku z každého povrchu spoľahlivo a rýchlo. Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 sa obzvlášť odporúča na čistenie schodov, fasád, garáží, balkónov, múrov, chodníkov a vjazdov. Ideálne sa hodí na čistenie schodov a hrán. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Tri integrované vysokotlakové trysky
  • Odstraňovanie nepoddajných nečistôt z rôznych povrchov
Integrovaná stierka
  • Rýchle stiahnutie zvyšnej vody
Kompaktný tvar
  • Ideálny na čistenie kútov a hrán bez rozstreku
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Odstraňovanie nepoddajných nečistôt z rôznych povrchov
Kombinácia vysokotlakového prúdu a ručného tlaku kefy
  • Extra silný čistiaci výkon v porovnaní s normálnou kefou
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 744 x 303 x 759

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Schody
  • Terasa
  • Fasáda
  • Garáž
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Balkón
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty