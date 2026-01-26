Plošný čistič T-Racer T 450
Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku odďaľovaním trysiek od povrchu.
Plošný čistič T-Racer T 450 vyčistí veľké plochy v exteriéri efektívne, bez rozstrekovania vody, pri porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca cca o 50% rýchlejšie. Dôvodom je rotačné rameno Twin-jet, ktoré zabezpečuje veľkoplošné odstraňovanie špiny. Prídavná power tryska, ktorú je možné v prípade potreby aktivovať pomocou nožného tlačidla, umožňuje navyše účinné čistenie kútov a okrajov. T 450 má okrem toho špeciálnu ochrannú mriežku, ktorá možňuje vyčistiť aj japonské záhrady a iné štrkové plochy. Prestavením vzdialenosti trysiek od čisteného objektu je možné podľa potreby prispôsobovať tlak. Takto je možné vyčistiť tvrdé povrchy, ako je kameň a betón, ako aj chúlostivé povrchy, ako je drevo. Vďaka takzvanému efektu vznášadla sa T-Racer obzvlášť jednoducho používa a pohybuje. Dokonca aj vertikálne plochy, ako sú napríklad garážové brány, fasáda, či ploty, vyčistíte pomocou rukoväte raz-dva. Plošný čistič T-Racer T 450 je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K4 až K7.
Vlastnosti a výhody
Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
- Dobrý plošný výkon - ideálny na čistenie väčších plôch.
Ochrana proti rozstreku
- Čistenie bez rozstrekovania.
Integrovaná prídavná Power tryska
- Jednoduché prepínanie z normálneho plošného čističa na Power trysku pomocou nožného spínača.
Špeciálna ochranná mriežka na čistenie štrkových plôch
- Ochranná mriežka s jemnými okami uľahčuje čistenie štrkových plôch (napr. japonské záhrady).
Prestavovanie výšky
- Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
- Čistenie chúlostivých a nechúlostivých podláh podľa potreby vďaka regulovateľnej vzdialenosti trysiek od objektu.
Rukoväť
- Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
- Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|790 x 321 x 1011
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Terasa
- Garážové brány
- Fasády malých domov
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Cesty
Príslušenstvo
Plošný čistič T-Racer T 450 náhradný diel
