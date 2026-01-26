Plošný čistič T-Racer T 450

Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku odďaľovaním trysiek od povrchu.

Plošný čistič T-Racer T 450 vyčistí veľké plochy v exteriéri efektívne, bez rozstrekovania vody, pri porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca cca o 50% rýchlejšie. Dôvodom je rotačné rameno Twin-jet, ktoré zabezpečuje veľkoplošné odstraňovanie špiny. Prídavná power tryska, ktorú je možné v prípade potreby aktivovať pomocou nožného tlačidla, umožňuje navyše účinné čistenie kútov a okrajov. T 450 má okrem toho špeciálnu ochrannú mriežku, ktorá možňuje vyčistiť aj japonské záhrady a iné štrkové plochy. Prestavením vzdialenosti trysiek od čisteného objektu je možné podľa potreby prispôsobovať tlak. Takto je možné vyčistiť tvrdé povrchy, ako je kameň a betón, ako aj chúlostivé povrchy, ako je drevo. Vďaka takzvanému efektu vznášadla sa T-Racer obzvlášť jednoducho používa a pohybuje. Dokonca aj vertikálne plochy, ako sú napríklad garážové brány, fasáda, či ploty, vyčistíte pomocou rukoväte raz-dva. Plošný čistič T-Racer T 450 je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K4 až K7.

Vlastnosti a výhody
Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
  • Dobrý plošný výkon - ideálny na čistenie väčších plôch.
Ochrana proti rozstreku
  • Čistenie bez rozstrekovania.
Integrovaná prídavná Power tryska
  • Jednoduché prepínanie z normálneho plošného čističa na Power trysku pomocou nožného spínača.
Špeciálna ochranná mriežka na čistenie štrkových plôch
  • Ochranná mriežka s jemnými okami uľahčuje čistenie štrkových plôch (napr. japonské záhrady).
Prestavovanie výšky
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
  • Čistenie chúlostivých a nechúlostivých podláh podľa potreby vďaka regulovateľnej vzdialenosti trysiek od objektu.
Rukoväť
  • Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
  • Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 790 x 321 x 1011

Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Terasa
  • Garážové brány
  • Fasády malých domov
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
