Vŕtanie, zametanie, vysávanie
Bezprašné vŕtanie
So zachytávačom prachu z vŕtania Drill Dust Catcher od profesionála v oblasti čistenia - spoločnosti Kärcher - môžete prácu vybaviť úplne bez prachu. Nepotrebujete pomoc ďalšej osoby a ani žiadne dodatočné príslušenstvo alebo stroj, ako je napríklad vysávač. Drill Dust Catcher sa dá používať s každou vŕtačkou (max. veľkosť vrtáku ø 10 mm) a umožňuje dvojručnú prácu na všetkých bežných stenách v interiéri.
Takto to funguje
- Zameranie: Po označení želaného miesta vŕtania nasaďte Drill Dust Catcher úplne jednoducho na vŕtačku a umiestnite ho na značku.
- Pritlačenie: Potom Drill Dust Catcher pritlčte na stenu – spustením funkcie uchytenia pomocou vákua bude zariadenie počas celého vŕtania pevne prisaté na podklad.
- Vŕtanie: Vŕtanie s Drill Dust Catcher je úplne bezproblémové. Zariadenie sedí pevne na stene a vy máte obidve ruky voľné na vŕtanie.
- Uvoľnenie: Po vŕtaní jednoducho uvoľnite vákuum stlačením ovzdušňovacieho gombíka a zložte Drill Dust Catcher zo steny. Miesto vŕtania je čisté a všetok prach bol kompletne zachytený.
- Vyprázdnenie: Otvorte Drill Dust Catcher a vyprázdnite zachytený prach z vŕtania. Nie je potrebné následné čistenie.
Zametanie rýchlo a jednoducho
Na malú občasnú špinu nie je zakaždým potrebný vysávač: Nová aku metla KB 5 urobí poriadok rýchlo, pohodlne a dôkladne. Bez kábla a vďaka pohonu na batérie je všade poruke a vďaka nízkej hmotnosti je obzvlášť šikovná. Inteligentná konštrukcia umožňuje zametanie v blízkosti okrajov až 1mm. S ňou môžete okamžite zabudnúť na metlu a lopatku.
- Kefa sa dá vybrať alebo vymeniť jedným pohybom ruky.
- Batéria sa dá vybrať a externe nabiť. Zatiaľ môžete pracovať ďalej s náhradnou batériou (špeciálne príslušenstvo).
- KB 5 zametá s bočnou kefou až na 1 mm od okraja.
- Veľká nádoba na nečistoty sa dá jednoducho a pohodlne vybrať a vyprázdniť.
Viacúčelové vysávače
Najsilnejšie viacúčelové vysávače všetkých čias
Všestranné viacúčelové vysávače Kärcher majú univerzálne využitie, presviedčajú vynikajúcou sacou silou, príkladno energetickou efektívnosťou, moderným konceptom vyberania filtra ako aj špeciálne vyvinutým príslušenstvom.
Je jedno, či je špina suchá, mokrá, veľká alebo jemná: Viacúčelové vysávače Kärcher sa vždy postarajú o optimálne pozbieranie špiny a perfektné výsledky čistenia. Stručne: Kärcher ponúka pre každú potrebu a každý nárok vhodné riešenie - tak na príležitostné ako aj na intenzívne používanie.
Inovačná technika vyberania filtra, ktorá sa zabudováva od strednej triedy, umožňuje pohodlné vyberanie filtra v priebehu niekoľkých sekúnd. Plochý skladaný filter známy z profesionálnych strojov je tu uložený v kazete v hlave stroja – na extra rýchle vyberanie v dvoch krokoch. Jednoducho vyklopte filtračnú kazetu, vyberte filter - a hotovo!
Prehľad výhod: rýchlejšie a pohodlnejšie vyberanie filtra, žiaden kontakt so špinou, žiaden prach.
Vďaka kompletne novo vyvinutému príslušenstvu, ako sú podlahová hubica, trubice, sacia hadica alebo rukoväť, zaručujú všetky nové modely perfektné výsledky čistenia a maximálne pohodlné používanie. Každý druhy špiny sa dá povysávať rýchlo a bezo zvyšku.
Prehľad výhod: perfektné výsledky čistenia, maximálne pohodlie, minimálne vynakladanie sily, maximálna voľnosť pohybu, žiadne upchávanie, žiadne prerušovanie práce.
Vďaka integrovanej funkcii oklepu filtra sa dajú znečistené filtre pri všetkých strojoch top triedy radu WD 6 rýchlo a efektívne vyčistiť stlačením tlačidla na oklep filtra. Takže aj pri zložitom čistení je možné opäť obnoviť sací výkon. Prehľad výhod: nie je potrebné manuálne čistenie, nedochádza ku kontaktu so špinou, rýchle obnovenie sacej sily.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Akumulátorové metly
Malá špina – žiaden problém: Aku metly Kärcher upracú raz-dva.
Viacúčelové vysávače
Viacúčelové vysávače s extrémnym sacím výkonom