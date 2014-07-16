Čistenie záhradného nábytku

Nevzhľadným fľakom na záhradnom nábytku spôsobeným napríklad znečistením zo vzduchu alebo poslednou zimou sa dostanete na telo pomocou našich vysokotlakových čističov.

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Záhradný nábytok

Čistenie záhradného nábytku

Voda z vodovodného potrubia (spravidla s tlakom 4 bary) sa v záhradnej hadici vedie k vysokotlakovému čističu. V ňom vysokotlakové čerpadlo zvyšuje tlak vody až na 150 barov. Voda vystupuje von cez malú vysokotlakovú trysku – ako koncentrovaný prúd vody s vysokým čistiacim účinkom.

Pri práci s vysokotlakovým čističom ušetríte množstvo peňazí a vody:
Záhradná hadica s tlakom 4 bary spotrebuje za hodinu cca 3500 litrov vody, vysokotlakový čistič so 100 barmi naproti tomu iba cca 400 litrov za hodinu.

Pri silnom znečistení je čistenie pomocou umývacej kefy Kärcher a čistiaceho prostriedku Kärcher optimálne. Vodný filter spoľahlivo chráni čerpadlo vysokotlakového čističa pred znečistením.

Vhodné stroje a príslušenstvo

K 2 Premium Home

Na ľahšie znečistenie.

Power kefa

Na čistenie chúlostivých povrchov bez rozstrekovania.

Čistič plastov 3-v-1

Maximálny čistiaci výkon, ochrana farby a materiálu.

Čistič dreva 3-v-1

Maximálny čistiaci výkon, ochrana pred UV žiarením a intenzívne ošetrenie.