Čistenie záhradného nábytku
Nevzhľadným fľakom na záhradnom nábytku spôsobeným napríklad znečistením zo vzduchu alebo poslednou zimou sa dostanete na telo pomocou našich vysokotlakových čističov.
Čistenie záhradného nábytku
Voda z vodovodného potrubia (spravidla s tlakom 4 bary) sa v záhradnej hadici vedie k vysokotlakovému čističu. V ňom vysokotlakové čerpadlo zvyšuje tlak vody až na 150 barov. Voda vystupuje von cez malú vysokotlakovú trysku – ako koncentrovaný prúd vody s vysokým čistiacim účinkom.
Pri práci s vysokotlakovým čističom ušetríte množstvo peňazí a vody:
Záhradná hadica s tlakom 4 bary spotrebuje za hodinu cca 3500 litrov vody, vysokotlakový čistič so 100 barmi naproti tomu iba cca 400 litrov za hodinu.
Pri silnom znečistení je čistenie pomocou umývacej kefy Kärcher a čistiaceho prostriedku Kärcher optimálne. Vodný filter spoľahlivo chráni čerpadlo vysokotlakového čističa pred znečistením.
Vhodné stroje a príslušenstvo
K 2 Premium Home
Na ľahšie znečistenie.
Power kefa
Na čistenie chúlostivých povrchov bez rozstrekovania.
Čistič plastov 3-v-1
Maximálny čistiaci výkon, ochrana farby a materiálu.
Čistič dreva 3-v-1
Maximálny čistiaci výkon, ochrana pred UV žiarením a intenzívne ošetrenie.