Čistič dreva 3-v-1, 1l

Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrenie. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrenie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Oblasti využitia
  • Drevené povrchy
  • Drevené domy