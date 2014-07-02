Čistič na plasty Plug 'n' Clean, 1l

Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Rámy okien
  • Plastové obloženia