Čistenie fasád
Kärcher ponúka ideálne stroje nielen na použitie okolo domu. Aj samotný dom sa časom znečistí a pomocou strojov Kärcher môže opäť získať nový lesk.
Vysokotlakové čistenie s „vau“ efektom: Rad K7
Rad K7 urobí aj z väčšieho čistenia najľahšie cvičenie. Vďaka týmto výkonným strojom bez námahy, dôkladne a rýchlo odstránite aj tie najnepoddajnejšie nečistoty. Užitočné vlastnosti tohto produktu, ako napríklad rýchlospojka Quick Connect, systém Plug ‘n’ Clean a navíjanie kábla, splnia všetky želania a urobia z práce pôžitok.
Vhodné stroje a príslušenstvo
K 7 Premium Full Control Home
S touto veľmi atraktívnou výbavou sa dá odstrániť dokonca aj intenzívna špina.
Plošný čistič T-Racer T 450
Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody.
Teleskopický pracovný nadstavec
Ideálna na pohodlné čistenie do výšky 4 m.