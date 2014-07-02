Teleskopický pracovný nadstavec

Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.

Pomocou teleskopického pracovného nadstavca (1,20 - 4m) bez námahy vyčistíte aj ťažko prístupné miesta, ako sú naprílad fasády. Praktický popruh na rameno výrazne uľahčuje prácu a aj integrovaná, ergonomicky prispôsobiteľná pištoľ zaručuje jednoduchú obsluhu. S hmotnosťou 2 kg je manipulácia s teleskopickým pracovným nadstavcom Kärcher veľmi jednoduchá. Pohodlné bajonetové spojenie umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Ergonomicky prispôsobiteľná pištoľ
  • Pomocou ergonomickej rúčky a vďaka nízkej hmotnosti je preprava stroja jednoduchá a pohodlná.
Hmotnosť cca 2 kg
  • Na čistenie ťažko prístupných miest (hlavne vo výške)
Ramenný popruh
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 4177 x 92 x 240

Oblasti využitia
  • Fasáda
  • Zimné záhrady
