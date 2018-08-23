Pred zimou: Upratovanie domu a záhrady
Leto končí, teplé dni na terase sú sa pomaly končia a v záhrade už toho nie je veľa na práci. Práve teraz je správny čas, keď môžete pripraviť záhradný nábytok na zimný odpočinok. Ukážeme Vám ako na to!
Kontrolný zoznam: Príprava na jeseň a zimu
1) Záhradný nábytok
Pracujeme s plochým lúčom vysokotlakového čističa a vo vzdialenosti 20 až 30 centimetrov od povrchu.
Pri silných nečistotách sa odporúča dodatočne použiť čistiace prostriedky.
2) Kvetináče a hračky
Kvetináče alebo detskú šmýkačku môžete pred uložením do kôlne alebo do pivnice vyčistiť pomocou vysokotlakového čističa.
Plastové povrchy sú viac menej odolné a práca so silným prúdom vody ide rýchlo a bez problémov od ruky.
To platí aj pre keramické kvetináče.
3) Cestičky a chodníky
Väčšinu nečistôt prírodného pôvodu môžete dôkladne a rýchlo odstrániť pomocou vysokotlakového čističa.
Vzhľadom k tomu, že machy a lišajníky sa usádzajú v póroch, je vhodné na čistenie použiť rotačnú trysku.
Pri čistení cestičiek môžete prácu urýchliť použitím tzv. čističa plôch.
4) Terasy
Na terasách a balkónoch sa odporúča použiť tryska s plochým lúčom.
Zvlášť komfortné je používanie vysokotlakového čističa v spojitosti s prídavným čističom plôch.
Na čistenie drevených povrchov by sa mali používať len čističe plôch, u ktorých je možné regulovať pracovný tlak. Pracujte zo zníženým tlakom vody.
Pokiaľ sa drevené plochy dlhšie nečistili, osvedčilo sa najprv naniesť čistiaci prostriedok, ktorý rozpustí nečistoty. Taktiež pri tom sa pracuje s vysokotlakovým čističom, pričom sa pomocou nízkeho tlaku nanáša zmes vody a čistiaceho prostriedku.
Upratovanie lístia bez bolesti chrbta
U zametacích strojov sa odporúčajú prístroje vybavené dvoma postrannými kefami. Pomocou dlhých štetín rozširujú pracovný záber a zaisťujú dôkladné vyčistenie i na hranách obrubníka alebo stenách domu.
Zametacie stroje pritom zachytávajú nie len voľné a suché, ale aj vlhké nečistoty (model S 650 2 v 1). Pri zametaní nie je potrebné sa ohýbať a ruky budete mať čisté. A pretože všetko, čo stroj zametie skončí v zásobníku, nie je potrebné pri fúkaní vetra začínať odznova.
Tip na uloženie: Zametací stroj zaberie v garáži alebo v záhradnom domčeku predsa len nejaké miesto. Tento problém viete jednoducho vyriešiť u strojov zo skladacou rukoväťou, ktorú môžete skladovať zvisle zavesené na stene.
Záhradné náradie pre uložením očistíte
Na jeseň dôkladne očistíte náradie a nástroje, ako sú vozíky, lopaty, hrable... Pokiaľ na nich zostanú rastlinné ostatky a hlina dlhšiu dobu, priťahujú vlhkosť a podporujú koróziu povrchu.
Pokiaľ náradie pre uložením na zimu očistíme, zachováme tak ich hodnotu a životnosť. Pre uvoľnenie priľnavých nečistôt môžeme použiť vysokotlakový čistič so silnou frézou na nečistoty, alebo rotujúci bodový lúč.
Správne skladovanie vysokotlakového čističa
Keď je všetko čisté zaslúži si zimný odpočinok aj vysokotlakový čistič. Pritom je potrebné dbať na tieto pokyny.
Zbytok vody z prístroja vypustíme. Najjednochuší spôsob je krátko prístroj zapnúť cca na pol minúty, ešte raz do prevádzky po odstránení vysokotlakovej hadice a po prerušení prívody vody. Pokiaľ vo vnútri zostala a zamrzla voda, mohla by rozpínavá sila ľadu poškodiť čerpadlo a tesnenie.
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