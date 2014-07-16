Zásobovanie domácnosti vodou

Zásobovanie domácnosti vodou_Header
Prívod vody do domu_Content

Čerpadlá na zásobovanie domácnosti vodou

Na plnoautomatické zásobovanie úžitkovou vodou v dome, napr. pre práčku, splachovanie WC a prípojky pri dome na zavlažovanie záhrady. Čerpadlá sa v prípade potreby vody automaticky zapnú a potom vypnú. Funkcia stand-by so spotrebou 0 W modelov eco!ogic znižuje spotrebu prúdu. Šetrí to rozpočet a chráni životné prostredie.

Zmysluplné a ekologické využitie vody.

Domáce a záhradné čerpadlá radu BP Home & Garden značky Kärcher rozhodne prispievajú k úspore prírodných zdrojov. Takto je možné pomocou domácich a záhradných čerpadiel Kärcher pohodlne, ekologicky a efektívne využívať úžitkovú vodu na zásobovanie WC, práčky a vonkajšieho vodovodného kohútika.

Vhodné stroje a príslušenstvo

Čerpadlo pre dom a záhradu

Ideálne sa hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov.

Predčisťovací filter čerpadla

Na ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom

Sacia súprava

Špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom