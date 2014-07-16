Zásobovanie domácnosti vodou
Čerpadlá na zásobovanie domácnosti vodou
Na plnoautomatické zásobovanie úžitkovou vodou v dome, napr. pre práčku, splachovanie WC a prípojky pri dome na zavlažovanie záhrady. Čerpadlá sa v prípade potreby vody automaticky zapnú a potom vypnú. Funkcia stand-by so spotrebou 0 W modelov eco!ogic znižuje spotrebu prúdu. Šetrí to rozpočet a chráni životné prostredie.
Zmysluplné a ekologické využitie vody.
Domáce a záhradné čerpadlá radu BP Home & Garden značky Kärcher rozhodne prispievajú k úspore prírodných zdrojov. Takto je možné pomocou domácich a záhradných čerpadiel Kärcher pohodlne, ekologicky a efektívne využívať úžitkovú vodu na zásobovanie WC, práčky a vonkajšieho vodovodného kohútika.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Čerpadlo pre dom a záhradu
Ideálne sa hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov.
Predčisťovací filter čerpadlaNa ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom
Sacia súprava
Špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom