Predčisťovací filter čerpadla, veľký
Predfilter na ochranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pred hrubou špinou alebo pieskom.
Predfilter pre všetky bežné záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne - hlavne pre stroje bez integrovaného filtra s prietokom do 6 000 l/h. Predfilter účinne chráni čerpadlo pred veľkými nečistotami alebo pieskom a zvyšuje tak životnosť. Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť. Veľkosť očiek jemného filtra je 250 µm (0,25 mm). Predfilter sa hodí pre všetky uvedené čerpadlá s pripájacím závitom G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Vyberateľný filter
- Filter sa môže čistiť pod tečúcou vodou a dá sa opakovane používať.
Predčisťovací filter čerpadla, veľký
- Pre čerpadlá s prietokom vody do 6 000 l/h
Predčisťovací filter
- Na prídavnú ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt a pieskom
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Veľkosť ôk do 6 000 l / h: 250 μm (0,25 mm)
|Veľkosť ôk (mm)
|0,25
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|122 x 189 x 314
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Filtrácia nečistôt z vody
Predčisťovací filter čerpadla, veľký náhradný diel
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