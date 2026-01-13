Domáca vodáreň BP 3 Home
Výkonná domáca vodáreň BP 3 Home s integrovanou tlakovou vyrovnávacou nádržou čerpá cenovo výhodnú úžitkovú vodu po celom dome.
Cenovo výhodnejšia úžitková voda pre práčku, splachovanie WC a pod. Domáca vodáreň BP 3 Home presviedča osvedčenou kvalitou Kärcher a zabezpečuje zásobovanie domácnosti vodou. Takto je možné spoľahlivo a pohodlne využívať alternatívne vodné zdroje, ako sú studne alebo cisterny – a síce plne automaticky, s dostatočným tlakom a presvedčivých dopravným výkonom. BP 3 Home sa zapína automaticky v prípade potreby a potom sa opäť vypne. Spätný ventil a integrovaných ukazovateľ tlaku patria do rozsiahlej výbavy rovnako ako nádoba na vyrovnávanie tlaku (19 litrov) a tepelná ochrana. Rúčka umožňuje pohodlnú manipuláciu či transport. Nohy čerpadla je možné pomocou skrutiek upevniť na podklad, čím je zabezpečená stabilita čerpadla. BP 3 Home sa pohodlne obsluhuje pomocou hlavného vypínača priamo na čerpadle. Kvalitné komponenty z antikora, ako je príruba a motorový hriadeľ, nielen, že dobre vyzerajú, ale navyše sľubujú extra dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná tepelná poistkaOchrana čerpadla pred prehriatím.
Príruba a hriadeľ z antikoruOdolné materiály pre dlhú životnosť.
Ergonomická rukoväťPohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Optimálna kontrola a údržba.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|800
|Prietok max. (l/h)
|3000
|Dopravná výška (m)
|36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Pracovný tlak (bar)
|1,7 - 2,8
|Nasávacia výška max. (m)
|7
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1
|Trieda krytia
|IPX4
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 270 x 550
Balenie obsahuje
- Vrát. 2 pripájacích adaptérov pre čerpadlá G1
Výbava
- Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 19 l
- Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Možnosť upevnenia
- Hlavný vypínač s ochranou pred striekajúcou vodou
- Tepelná poistka
- Antikorová príruba a hriadeľ
- Vrát. spätného ventila
- 19 l – Tlaková nádrž
