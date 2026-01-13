Domáca vodáreň BP 3 Home

Výkonná domáca vodáreň BP 3 Home s integrovanou tlakovou vyrovnávacou nádržou čerpá cenovo výhodnú úžitkovú vodu po celom dome.

Cenovo výhodnejšia úžitková voda pre práčku, splachovanie WC a pod. Domáca vodáreň BP 3 Home presviedča osvedčenou kvalitou Kärcher a zabezpečuje zásobovanie domácnosti vodou. Takto je možné spoľahlivo a pohodlne využívať alternatívne vodné zdroje, ako sú studne alebo cisterny – a síce plne automaticky, s dostatočným tlakom a presvedčivých dopravným výkonom. BP 3 Home sa zapína automaticky v prípade potreby a potom sa opäť vypne. Spätný ventil a integrovaných ukazovateľ tlaku patria do rozsiahlej výbavy rovnako ako nádoba na vyrovnávanie tlaku (19 litrov) a tepelná ochrana. Rúčka umožňuje pohodlnú manipuláciu či transport. Nohy čerpadla je možné pomocou skrutiek upevniť na podklad, čím je zabezpečená stabilita čerpadla. BP 3 Home sa pohodlne obsluhuje pomocou hlavného vypínača priamo na čerpadle. Kvalitné komponenty z antikora, ako je príruba a motorový hriadeľ, nielen, že dobre vyzerajú, ale navyše sľubujú extra dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Domáca vodáreň Domáca vodáreň BP 3 Home: Integrovaná tepelná poistka
Integrovaná tepelná poistka
Ochrana čerpadla pred prehriatím.
Domáca vodáreň Domáca vodáreň BP 3 Home: Príruba a hriadeľ z antikoru
Príruba a hriadeľ z antikoru
Odolné materiály pre dlhú životnosť.
Domáca vodáreň Domáca vodáreň BP 3 Home: Ergonomická rukoväť
Ergonomická rukoväť
Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Integrovaný ukazovateľ tlaku
  • Optimálna kontrola a údržba.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 800
Prietok max. (l/h) 3000
Dopravná výška (m) 36
Tlak (bar) max. 3,6
Pracovný tlak (bar) 1,7 - 2,8
Nasávacia výška max. (m) 7
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1
Trieda krytia IPX4
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 270 x 550

Balenie obsahuje

  • Vrát. 2 pripájacích adaptérov pre čerpadlá G1

Výbava

  • Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 19 l
  • Integrovaný ukazovateľ tlaku
  • Možnosť upevnenia
  • Hlavný vypínač s ochranou pred striekajúcou vodou
  • Tepelná poistka
  • Antikorová príruba a hriadeľ
  • Vrát. spätného ventila
  • 19 l – Tlaková nádrž
Domáca vodáreň Domáca vodáreň BP 3 Home
Domáca vodáreň Domáca vodáreň BP 3 Home
Príslušenstvo
Domáca vodáreň BP 3 Home náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher