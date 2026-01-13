Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus je vďaka súprave so sacou a záhradnou hadicou okamžite pripravený na použitie. Výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou sa ideálne hodí na zavlažovanie zo sudov alebo cisterien.

Súprava so záhradným čerpadlom "BP 3 Garden Set Plus" s 3,5 m špirálovou hadicou odolnou voči vákuu, vrátane filtra a spätného ventilu (G1" pripojovací závit, 3/4" priemer) a súpravy so záhradnou hadicou vrát. 20 m hadice PrimoFlex (priemer 1/2") sa ideálne hodí na zavlažovanie záhrady z dažďových sudov alebo cisterien. V súprave so záhradnou hadicou sa nachádza aj postrekovač, spojky a prípojka na kohútik. Robustné čerpadlo je ľahké a vďaka ergonomickej rúčke sa dobre prepravuje. Záhradné čerpadlá Kärcher sú bezúdržbové, inštalujú sa bez použitia náradia a vďaka veľkému nožnému spínaču sa pohodlne zapínajú a vypínajú. Kvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné z BP 3 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním - pre ešte viac pohodlia v záhrade alebo pri zásobovaní domácnosti vodou.

Vlastnosti a výhody
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus: Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus: Komfortný nožný spínač
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus: Okamžite pripravený na prevádzku
Okamžite pripravený na prevádzku
Vrátane hadice pre okamžité použitie.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 800
Prietok max. (l/h) < 3500
Dopravná výška (m) 40
Tlak (bar) max. 4
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 405 x 260

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Vrátane súpravy na zavlažovanie záhrady

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Ergonomické držadlo
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus

Video

Príslušenstvo
