Čerpadlo záhradné BP 3 Garden Set Plus
BP 3 Garden Set Plus je vďaka súprave so sacou a záhradnou hadicou okamžite pripravený na použitie. Výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou sa ideálne hodí na zavlažovanie zo sudov alebo cisterien.
Súprava so záhradným čerpadlom "BP 3 Garden Set Plus" s 3,5 m špirálovou hadicou odolnou voči vákuu, vrátane filtra a spätného ventilu (G1" pripojovací závit, 3/4" priemer) a súpravy so záhradnou hadicou vrát. 20 m hadice PrimoFlex (priemer 1/2") sa ideálne hodí na zavlažovanie záhrady z dažďových sudov alebo cisterien. V súprave so záhradnou hadicou sa nachádza aj postrekovač, spojky a prípojka na kohútik. Robustné čerpadlo je ľahké a vďaka ergonomickej rúčke sa dobre prepravuje. Záhradné čerpadlá Kärcher sú bezúdržbové, inštalujú sa bez použitia náradia a vďaka veľkému nožnému spínaču sa pohodlne zapínajú a vypínajú. Kvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné z BP 3 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním - pre ešte viac pohodlia v záhrade alebo pri zásobovaní domácnosti vodou.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzkuVrátane hadice pre okamžité použitie.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|800
|Prietok max. (l/h)
|< 3500
|Dopravná výška (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 405 x 260
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Vrátane súpravy na zavlažovanie záhrady
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Ergonomické držadlo
