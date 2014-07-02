Čerpadlo záhradné BP 3 Garden

Výkonné záhradné čerpadlo BP 3 Garden s dlhou životnosťou je ekologickým a ekonomickým riešením pre zavlažovanie záhrady vodou z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny alebo sudy.

Zavlažovanie záhrady múdrym spôsobom - vďaka vysokej sacej sile a tlaku umožňuje kompaktné čerpadlo BP 3 Garden od Kärcheru s dlhou životnosťou pohodlné, ekologické a úsporné využívanie vody z dažďových sudov, cisterien a pod. Robustné čerpadlo má nízku hmotnosť a vďaka ergonomickej rúčke sa pohodlne prepravuje. Záhradné čerpadlo je bezúdržbové a pripája sa bez použitia náradia. Vďaka veľkému nožnému spínaču sa čerpadlo pohodlne zapína a vypína. Materiály zabudované do čerpadla sú kvalitné a sľubujú dlhú životnosť. Okrem toho je možné predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou dodatočného zabudovania elektronického tlakového spínača je možné z BP 3 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním a potom ho používať aj na zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 800
Prietok max. (l/h) < 3500
Dopravná výška (m) 40
Tlak (bar) max. 4
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 405 x 260

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Ergonomické držadlo
