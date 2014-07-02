Čerpadlo záhradné BP 3 Garden
Výkonné záhradné čerpadlo BP 3 Garden s dlhou životnosťou je ekologickým a ekonomickým riešením pre zavlažovanie záhrady vodou z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny alebo sudy.
Zavlažovanie záhrady múdrym spôsobom - vďaka vysokej sacej sile a tlaku umožňuje kompaktné čerpadlo BP 3 Garden od Kärcheru s dlhou životnosťou pohodlné, ekologické a úsporné využívanie vody z dažďových sudov, cisterien a pod. Robustné čerpadlo má nízku hmotnosť a vďaka ergonomickej rúčke sa pohodlne prepravuje. Záhradné čerpadlo je bezúdržbové a pripája sa bez použitia náradia. Vďaka veľkému nožnému spínaču sa čerpadlo pohodlne zapína a vypína. Materiály zabudované do čerpadla sú kvalitné a sľubujú dlhú životnosť. Okrem toho je možné predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou dodatočného zabudovania elektronického tlakového spínača je možné z BP 3 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním a potom ho používať aj na zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|800
|Prietok max. (l/h)
|< 3500
|Dopravná výška (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 405 x 260
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Ergonomické držadlo
