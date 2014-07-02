Čerpadlo záhradné BP 2 Garden
Záhradné čerpadlo BP 2 Garden je ideálnym základným riešením pre zodpovedné zavlažovanie záhrady z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny, sudy a pod.
Kompaktné a odolné záhradné čerpadlo BP 2 Garden s dlhou životnosťou je perfektným základným riešením pre zavlažovanie záhrady z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny alebo dažďové sudy. Čerpadlo presviedča vysokou sacou silou a optimálnym tlakom. BP 2 Garden sa vďaka ergonomickej rukoväti a nízkej hmotnosti pohodlne prepravuje. Okrem toho je záhradné čerpadlo bezúdržbové a pripája sa bez náradia. Vďaka veľkému nožnému spínaču sa pohodlne zapína a vypína. Kvalitné materiály zabezpečujú dlhú životnosť. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou dodatočného elektronického tlakového spínača je možné z BP 2 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním. To znamená viac pohodlia pri zavlažovaní.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanieKvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|700
|Prietok max. (l/h)
|< 3000
|Dopravná výška (m)
|35
|Tlak (bar)
|max. 3,5
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 405 x 260
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Ergonomické držadlo
