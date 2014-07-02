Čerpadlo záhradné BP 2 Garden

Záhradné čerpadlo BP 2 Garden je ideálnym základným riešením pre zodpovedné zavlažovanie záhrady z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny, sudy a pod.

Kompaktné a odolné záhradné čerpadlo BP 2 Garden s dlhou životnosťou je perfektným základným riešením pre zavlažovanie záhrady z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny alebo dažďové sudy. Čerpadlo presviedča vysokou sacou silou a optimálnym tlakom. BP 2 Garden sa vďaka ergonomickej rukoväti a nízkej hmotnosti pohodlne prepravuje. Okrem toho je záhradné čerpadlo bezúdržbové a pripája sa bez náradia. Vďaka veľkému nožnému spínaču sa pohodlne zapína a vypína. Kvalitné materiály zabezpečujú dlhú životnosť. Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou dodatočného elektronického tlakového spínača je možné z BP 2 Garden urobiť čerpadlo s automatickým spúšťaním a zastavovaním. To znamená viac pohodlia pri zavlažovaní.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínač
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
Optimálne nasávanie
Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 700
Prietok max. (l/h) < 3000
Dopravná výška (m) 35
Tlak (bar) max. 3,5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 405 x 260

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Ergonomické držadlo
Video

Príslušenstvo
Čerpadlo záhradné BP 2 Garden náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher