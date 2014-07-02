Čerpadlo BP 3 Home & Garden
Výkonné domové a záhradné čerpadlo BP 3 Home & Garden s dlhou životnosťou je ideálnym riešením pre zavlažovanie záhrady príp. zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou, napr. dažďovou vodou.
Či na zavlažovanie, prívod vody do práčky alebo WC – kvalitné čerpadlo BP 3 Home & Garden od firmy Kärcher sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov na úžitkovú vodu (napr. dažďová voda z cisterien). Vďaka automatickému spúšťaniu a zastavovaniu sa čerpadlo v prípade potreby automaticky zapne a potom opäť vypne. Vrátane maximálnej ochrany: čerpadlo sa vypína automaticky pomocou ochrany proti chodu nasucho a rozsvieti sa indikácia chyby. Výkonné čerpadlo je bezúdržbové a vyznačuje sa konštantným tlakom pre optimálne zavlažovanie záhrady. Integrovaný nožný spínač, 2 výstupy pre súbežnú prevádzku dvoch pripojených zariadení ako aj gumené nohy tlmiace hluk a mnohé ďalšie komfortné vlastnosti. Sériový predfilter a integrovaný spätný ventil zabezpečujú spoľahlivú prevádzku. Kvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Záruku je možné predĺžiť na päť rokov.súbežnú prevádzku dvoch pripojených zariadení ako aj gumené nohy tlmiace hluk a mnohé ďalšie komfortné vlastnosti. Sériový predfilter a integrovaný spätný ventil zabezpečujú spoľahlivú prevádzku. Kvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Záruku je možné predĺžiť na päť rokov.
Vlastnosti a výhody
Komfort v dome a záhradeSpoľahlivé zásobovanie domu ako aj konštantný tlak pre zavlažovanie záhrady.
Bezpečnosť a dlhá životnosťSériovo vybavený predfiltrom, spätným ventilom a ochranou proti chodu na sucho.
Automatické spúšťanie a zastavovanieV závislosti od potreby sa čerpadlá spustia a zastavia automaticky.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Ukazovateľ chýb
- V prípade poruchy sa zobrazí chyba nasávania alebo tlaku.
Dva výstupy vody
- Viacnásobné využitie: napr. zavlažovanie trávy pomocou zavlažovača a súčasné ručné zavlažovanie záhradným postrekovačom.
Flexibilné pripájacie hrdlo v tvare T
- Flexibilná montáž - pre optimálne nasmerovanie spojených hadíc.
Komfortný nožný spínač
- Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|800
|Prietok max. (l/h)
|< 3300
|Dopravná výška (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,85
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 540 x 373
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Automatické spúšťanie a zastavovanie
- Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľké plniace hrdlo
- Ergonomické držadlo
- Odkladanie kábla
- Ukazovateľ chýb
- Dva výstupy vody
- Otočné gumené nohy tlmiace hluk
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
Príslušenstvo
Čerpadlo BP 3 Home & Garden náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher