Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set

BP 4 Garden Set obsahuje súpravu so sacou hadicou, aby bolo možné výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou a zabudovanou tepelnou poistkou okamžite používať na zavlažovanie záhrady.

Vďaka vysokej sacej sile a tlaku ponúka BP 4 Garden Set ideálne predpoklady pre pohodlné zavlažovanie záhrady z dažďových sudov alebo cisterien. Zabudovaná tepelná poistka spoľahlivo chráni čerpadlo pred prehriatím a zaručuje maximálnu bezpečnosť. Súprava so záhradným čerpadlom BP 4 Garden Set s 3,5 m špirálovou hadicou odolnou voči vákuu vrát. filtra a spätného ventilu (G1" pripojovací závit, 3/4" priemer) umožňuje okamžité použitie robustného, ľahkého a vďaka ergonomickej rúčke pohodlne prepravovateľného čerpadla. Záhradné čerpadlá Kärcher sú výkonné, bezúdržbové a pripájajú sa bez náradia. Navyše sa pomocou nožného spínača pohodlne zapínajú a vypínajú. Použité materiály sú veľmi kvalitné a sú základom pre dlhú životnosť. Okrem toho je možné predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné čerpadlo vybaviť automatickým spúšťaním a zastavovaním.

Vlastnosti a výhody
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set: Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set: Okamžite pripravený na prevádzku
Okamžite pripravený na prevádzku
Kompletná hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set: Tepelná poistka
Tepelná poistka
Extra bezpečnosť - chráni čerpadlo pred prehriatím.
Komfortný nožný spínač
  • Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Prietok max. (l/h) < 4000
Dopravná výška (m) 45
Tlak (bar) max. 4,5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 405 x 260

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Vrátane súpravy so sacou hadicou

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Tepelná poistka
  • Komfortný nožný spínač
  • Ergonomické držadlo
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set
Záhradné čerpadlo Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set

Video

Príslušenstvo
Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher