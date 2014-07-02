Čerpadlo záhradné BP 4 Garden Set
BP 4 Garden Set obsahuje súpravu so sacou hadicou, aby bolo možné výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou a zabudovanou tepelnou poistkou okamžite používať na zavlažovanie záhrady.
Vďaka vysokej sacej sile a tlaku ponúka BP 4 Garden Set ideálne predpoklady pre pohodlné zavlažovanie záhrady z dažďových sudov alebo cisterien. Zabudovaná tepelná poistka spoľahlivo chráni čerpadlo pred prehriatím a zaručuje maximálnu bezpečnosť. Súprava so záhradným čerpadlom BP 4 Garden Set s 3,5 m špirálovou hadicou odolnou voči vákuu vrát. filtra a spätného ventilu (G1" pripojovací závit, 3/4" priemer) umožňuje okamžité použitie robustného, ľahkého a vďaka ergonomickej rúčke pohodlne prepravovateľného čerpadla. Záhradné čerpadlá Kärcher sú výkonné, bezúdržbové a pripájajú sa bez náradia. Navyše sa pomocou nožného spínača pohodlne zapínajú a vypínajú. Použité materiály sú veľmi kvalitné a sú základom pre dlhú životnosť. Okrem toho je možné predĺženie záruky na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné čerpadlo vybaviť automatickým spúšťaním a zastavovaním.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Okamžite pripravený na prevádzkuKompletná hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.
Tepelná poistkaExtra bezpečnosť - chráni čerpadlo pred prehriatím.
Komfortný nožný spínač
- Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Prietok max. (l/h)
|< 4000
|Dopravná výška (m)
|45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 405 x 260
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Vrátane súpravy so sacou hadicou
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Tepelná poistka
- Komfortný nožný spínač
- Ergonomické držadlo
