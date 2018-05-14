Keď je jarné upratovanie hračka

Zima sa pomaly chýli ku konci a jar stojí predo dvermi. Pre mnohých je dôkladné jarné upratovanie po studenom ročnom období tradíciou. Dobré predsavzatia sú ešte čerstvé a potreba zahájiť rok s elánom je skvelým predpokladom pre to, ako vziať jarné upratovanie útokom. Čo všetko také jarné upratovanie predstavuje? A aké prostriedky a pomocníci sú potrební? Ako zvládnuť všetko okolo domu rýchlo a efektívne, to vám ukážu nasledovné tipy.

Spring Cleaning 2018

Čo patrí k jarnému upratovaniu?

Pre jarné upratovanie platí: Naplánovať dostatok času a vopred definovať, čo je potrebné vyčistiť. Či sa určite oplatí vypracovať krátky zoznam. Pretože ten, kto postupuje pri jarnom upratovaní systematicky, šetrí drahocenný čas. Najlepšie je zobrať jednu miestnosť za druhou. Čistí sa pri tom zásadne od horu dole v nasledujúcom poradí: Najprv zotrieť prach zo všetkých povrchov ako sú skrine, stoly, parapety a izbové rastliny. V druhom kroku povysávať. A potom na záver umyť podlahu. Pokiaľ sa váš pohľad zameria smerom z domu, odporúčame najprv vyčistiť auto a záhradný nábytok, skôr ako sa pustíte do terasy a vjazdu. Tým predídete dvojitej práci. Jarné upratovanie je tiež vhodné k vytriedeniu starých a nepotrebných vecí. Taktiež sa ponúka upratať v garáži a vyhodiť staré nepotrebné veci a dôkladne ju vyčistiť.

Zoznam úloh

Všeobecné:
• vyčistiť okná
• vyprať záclony v práčke
• povymetať pavučiny zo stien a stropov
• zotrieť prach
• umyť podlahy


1. Kuchyňa:
• vyčistiť rúru a mikrovlnnú rúru
• vyčistiť digestor
• odmraziť a vyčistiť chladničku a mraziaci box


2. Kúpeľňa:
• vyčistiť umývadla, vaňu a sprchu, predovšetkým odtoky
• vyčistiť toaletu
• vyčistiť zrkadla


3. Obývacia izba:
• povysávať sedaciu súpravu vysávačom s hubicou na polstrovanie
• upratať a utrieť poličky a skrine


4. Spálne:
• vyvetrať a obrátiť matrace
• vyprať šetrne deky alebo ich odniesť do čistiarne
• vyprať poťahy na vankúše - posteľné povlečenie a záclony


5. Vonkajšie priestory:
• vyčistiť interiér auta a umýť ho
• odstrániť nečistoty z terasy a vjazdu
• upratať garáž
• ošetriť záhradný nábytok

 

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Skvelá organizácia

Indoor Tools

Aké čistiace potreby patria do komory?

Menej je viac - to platí i pri čistiacich prostriedkoch, ktoré sú potrebné pre jarné upratovanie. Pre dôkladné upratovanie postačí týchto päť prípravkov:

 

  • viacúčelový čističručný
  • umývací prípravok
  • čistiaci krém
  • čistič skiel
  • kyslý čistič – pokiaľ je možné na báze kyseliny citrónovej
     

Okrem týchto správnych čističom je potrebné mať aj par praktických pomocníkov, ktorý by sa mali nachádzať v každej komore na upratovanie. K ním patrí malá lopatka a metla na nečistoty na malých plochách. Mop a vedro nájdu svoje uplatnenie pri vytieraní podlahy. Hubky na čistenie sú vhodné na odstraňovanie nečistôt. Na utieranie prachu nesmie chýbať prachovka z peria, handrička mäkká bavlnená, handra z mikrovlákna. Tu odporúčame použiť farebný systém z oblastí profesionálnych upratovacích firiem: červená pre toaletu, žltá pre povrchy v kúpeľni, zelená pre kuchyňu a modrá pre všetky ďalšie povrchy a nábytok.

 

Jak si zjednodušiť jarné upratovanie?

Ten, kto si to chce ešte viac zjednodušiť, siahne po čistiacich zariadeniach:

  • Vysávanie a vytieranie zvládne podlahový umývač FC 5 hneď v jednom kroku.
  • Bez chémie a veľkých nárokov na čas rozpustí parní čistič nečistoty na každom povrchu.
  • Rýchly výsledok bez šmúh na hladkom povrchu dosiahne čistič okien WV 5.
  • Vysávanie prachu z nábytku je mimoriadne jednoduché vysávačom VC 5 zo štetcom na nábytok.
  • Rýchlou a jednoduchou alternatívou k lopatke a metle je batériová metla KB 5.
  • Ten, kto chce ušetriť čas pri čistení vonkajších priestorov, siahne po vysokotlakovom čističi K 5 Full Control Plus.

Tipy pre čistenie v domácnosti

V komore na upratovanie sa nachádza množstvo utierok. Ale ktorú použiť na utieranie prachu? Proti šedej vrstve pomôže najlepšie mäkká, zľahka navlhčená bavlnená utierka, tak sa prach pri zotieraní nerozvíri. Aj utierky z mikrovlákna sú veľmi vhodné vďaka svojmu antistatickému účinku. Pretože aj bez vlhkosti zostanú čiastočky prachu naviazané v utierke. Vďaka tomu je ich možné použiť hlavne u nábytku citlivého na vlhkosť. Opatrnosť si vyžaduje aj drevený leštený nábytok. Ten by mohla utierka z mikrovlákna poškrabať alebo poškodiť jeho lesk. Hrubé nečistoty na policiach a skriniach odstránite i vysávačom zo štetcom na nábytok.

 

Po zimných mesiacoch sa hlási čistenie okien, aby jarné slniečko našlo svoju cestu do bytu. Dôležité pritom je, aby po čistení nezostala na skle žiadna tekutina, pretože inak vzniknú nepekné "závoje". Aby sa tak nestalo, tak stačí sklá jednoducho utrieť utierkou z mikrovlákna. Rýchleho výsledku bez šmúh môžete dosiahnuť čističom na okná. Malý a praktický pomocník vyčistí okna v okami do lesku a špinavá voda skončí vďaka praktickej funkcii odsávania v nádržke namiesto na zemi. Na rámy a okenné parapety nesmieme pri čistení zabudnúť.

Pri čistení siahnu mnohí hneď po vysávači prachu. Na rozdiel od metly, ktorá nečistoty z časti len rozvíri, odstráni vysávač omrvinky a zrnka prachu dôkladne a definitívne. To je potrebné urobiť skôr, ako dôjde na vlhké čistenie, pretože hrubé nečistoty nie je možné pri vytieraní vysať, alebo na citlivom povrch ako parkety môžu zostať viditeľné škrabance. Kto si chce ušetriť tento krok, môže použiť čističku tvrdých podláh FC 5 firmy Kärcher, ktorá vysáva a utiera v jednom kroku.

Tipy pre čistenie v vonku

Vlhkosť, studený vzduch, mokré nečistoty a predovšetkým soľ na vozovke - zima je pre auto skutočne tvrdým ročným obdobím. Pretože agresívna zmes môže urýchliť proces korózie. Preto patrí k dôkladnému umývaniu vozidla aj jarné čistenie. Rýchle a dôkladne sa to podarí vysokotlakovým čističom. Pritom pracujete s plochým lúčom vo vzdialenosti približne 30 centimetrov od povrchu.

Ak je možné, tak vyčistite aj podvozok a podbehy kolies. Použitím čistiaceho prostriedku uľahčíte rozpustenie nečistôt, ktoré je treba následne len opláchnuť. Ten, kto uprednostňuje umývaciu kefu, by mal vozidlo vopred kompletne postriekať, aby kamene a iné nečistoty nepoškrabali lak.

Pred umytím vozidla sa v každom prípade informujte, či je takýto kúpeľ na ceste alebo súkromnom pozemku povolená, pretože v niektorých krajinách, mestách, obciach môžu platiť rôzne pravidla. Vždy by malo byť vylúčené znečistenie spodnej vody.

 

Dlažba na balkóne, terase a cestách pre domom sú neustále vystavené zvetrávaniu. Pritom často vznikajú viditeľné nečistoty. Mach, lišajníky, zelený povlak možno dôkladne a behom krátkej doby vysokotlakovým čističom dôkladne odstrániť.

Pokiaľ predmety obsahujúce kovové prvky ako je záhradný nábytok alebo lampy pôsobia dlhšie vo vlhkom prostredí na dlaždice, tak často vzniknú hrdzavé škvrny. Kameň odolný voči kyseline ako granit, alebo bridlica vyčistíte kyselinou citrónovou. U kameňa citlivého na kyselinu ako je mramor je potrebný špeciálny čistič na hrdzu bez obsahu kyseliny.

 

Zbalený záhradný nábytok je potrebne po zime umyť vodou a čistiacim prostriedkom a zbaviť ho tak nečistoty a prachu. Čistenie je rýchlejšie vysokým tlakom. Pritom sa odporúča použiť naviac čistiaci prostriedok, ktorý ponúka ošetrujúci účinok pre povrch.

Náter záhradného nábytku je často zaťažený slnkom a dažďom. Preto by mali byť citlivé časti a farby nastriekane ochranou proti škvrnám. Poťahy zo syntetických vlákien je dobre oprať, zatiaľ čo bavlnené poťahy treba čistiť chemicky.

 

Či už duglaska, bangkirai alebo moderný drevoplast – nečistoty sa v prírodných štruktúrach ľahko usádzajú a ťažšie sa odstraňujú ako z hladkých kamenných povrchov. Tu odporúčame použiť vysokotlakový čistič. Ten umožňuje šetrný postup - zvlášť u drevených povrchov.


K tomu účelu použite trysku plochého lúča, u ktorého sa vodný lúč prispôsobuje materiálu po smeru vlákien dreva. Po očistený natrite povrch špeciálnym náterom na drevo. To ochráni drevo pred zvetraním a osvieži farbu.

 

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