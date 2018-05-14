Keď je jarné upratovanie hračka
Zima sa pomaly chýli ku konci a jar stojí predo dvermi. Pre mnohých je dôkladné jarné upratovanie po studenom ročnom období tradíciou. Dobré predsavzatia sú ešte čerstvé a potreba zahájiť rok s elánom je skvelým predpokladom pre to, ako vziať jarné upratovanie útokom. Čo všetko také jarné upratovanie predstavuje? A aké prostriedky a pomocníci sú potrební? Ako zvládnuť všetko okolo domu rýchlo a efektívne, to vám ukážu nasledovné tipy.
Čo patrí k jarnému upratovaniu?
Pre jarné upratovanie platí: Naplánovať dostatok času a vopred definovať, čo je potrebné vyčistiť. Či sa určite oplatí vypracovať krátky zoznam. Pretože ten, kto postupuje pri jarnom upratovaní systematicky, šetrí drahocenný čas. Najlepšie je zobrať jednu miestnosť za druhou. Čistí sa pri tom zásadne od horu dole v nasledujúcom poradí: Najprv zotrieť prach zo všetkých povrchov ako sú skrine, stoly, parapety a izbové rastliny. V druhom kroku povysávať. A potom na záver umyť podlahu. Pokiaľ sa váš pohľad zameria smerom z domu, odporúčame najprv vyčistiť auto a záhradný nábytok, skôr ako sa pustíte do terasy a vjazdu. Tým predídete dvojitej práci. Jarné upratovanie je tiež vhodné k vytriedeniu starých a nepotrebných vecí. Taktiež sa ponúka upratať v garáži a vyhodiť staré nepotrebné veci a dôkladne ju vyčistiť.
Zoznam úloh
Všeobecné:
• vyčistiť okná
• vyprať záclony v práčke
• povymetať pavučiny zo stien a stropov
• zotrieť prach
• umyť podlahy
1. Kuchyňa:
• vyčistiť rúru a mikrovlnnú rúru
• vyčistiť digestor
• odmraziť a vyčistiť chladničku a mraziaci box
2. Kúpeľňa:
• vyčistiť umývadla, vaňu a sprchu, predovšetkým odtoky
• vyčistiť toaletu
• vyčistiť zrkadla
3. Obývacia izba:
• povysávať sedaciu súpravu vysávačom s hubicou na polstrovanie
• upratať a utrieť poličky a skrine
4. Spálne:
• vyvetrať a obrátiť matrace
• vyprať šetrne deky alebo ich odniesť do čistiarne
• vyprať poťahy na vankúše - posteľné povlečenie a záclony
5. Vonkajšie priestory:
• vyčistiť interiér auta a umýť ho
• odstrániť nečistoty z terasy a vjazdu
• upratať garáž
• ošetriť záhradný nábytok
Skvelá organizácia
Aké čistiace potreby patria do komory?
Menej je viac - to platí i pri čistiacich prostriedkoch, ktoré sú potrebné pre jarné upratovanie. Pre dôkladné upratovanie postačí týchto päť prípravkov:
- viacúčelový čističručný
- umývací prípravok
- čistiaci krém
- čistič skiel
- kyslý čistič – pokiaľ je možné na báze kyseliny citrónovej
Okrem týchto správnych čističom je potrebné mať aj par praktických pomocníkov, ktorý by sa mali nachádzať v každej komore na upratovanie. K ním patrí malá lopatka a metla na nečistoty na malých plochách. Mop a vedro nájdu svoje uplatnenie pri vytieraní podlahy. Hubky na čistenie sú vhodné na odstraňovanie nečistôt. Na utieranie prachu nesmie chýbať prachovka z peria, handrička mäkká bavlnená, handra z mikrovlákna. Tu odporúčame použiť farebný systém z oblastí profesionálnych upratovacích firiem: červená pre toaletu, žltá pre povrchy v kúpeľni, zelená pre kuchyňu a modrá pre všetky ďalšie povrchy a nábytok.
Jak si zjednodušiť jarné upratovanie?
Ten, kto si to chce ešte viac zjednodušiť, siahne po čistiacich zariadeniach:
- Vysávanie a vytieranie zvládne podlahový umývač FC 5 hneď v jednom kroku.
- Bez chémie a veľkých nárokov na čas rozpustí parní čistič nečistoty na každom povrchu.
- Rýchly výsledok bez šmúh na hladkom povrchu dosiahne čistič okien WV 5.
- Vysávanie prachu z nábytku je mimoriadne jednoduché vysávačom VC 5 zo štetcom na nábytok.
- Rýchlou a jednoduchou alternatívou k lopatke a metle je batériová metla KB 5.
- Ten, kto chce ušetriť čas pri čistení vonkajších priestorov, siahne po vysokotlakovom čističi K 5 Full Control Plus.
Tipy pre čistenie v domácnosti
Tipy pre čistenie v vonku
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