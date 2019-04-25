Ako sa čistí krb?
Pokiaľ vlastníte krb, môžete sa v zimnom období tešiť na príjemne chvíle pohody pri ohni. Aby sme si mohli upokojujúce teplo a mihotanie plameňov užiť naplno, je potrebné dodržať niekoľko zásad.
Pred zakúrením: palivové drevo by malo byť dostatočne suché
Palivové drevo, ktoré nie je kúpené pre okamžite použitie, sa musí väčšinou dobre uskladniť nechať vyschnúť, nech ho použijete v krbe. Ak je drevo príliš vlhké, tak energetická hodnota klesá a dochádza k invazívnejšej tvorbe dymu a sadzí, a tým sa priestor a okolie kde dochádzka k spaľovaniu zašpiní omnoho rýchlejšie. Maximálny obsah vlhkosti pri spaľovaní krbového dreva v otvorenom ohnisku dokonca predpisuje zákon. Vlhkosť by nemala byť vyššia ako 25 percent.
Pri posudzovaní pomôže nástroj pre meranie, alebo zo štipkou praxe test pomocou nechtov. Pokiaľ ide necht ľahko vyrezať do plochy rezu, kde sú viditeľné letokruhy, malo by drevo ešte niekoľko mesiacov schnúť. Najlepšie je pre skladovanie dreva používať miesto, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi s dobrým prístupom vzduchu, ako je napríklad kôlňa.
Po vyhorení paliva – odstráňte popol pomocou vysávača
Po príjemnom večeri pri krbe sa musí odstrániť popol. Likvidácia pomocou zmetáku a lopatky je pomerne špinavá záležitosť. Alternatívou sú vysávače na popol, napríklad AD 4 Premium. S ich pomocou môžete vyčistiť veľa typov krbov a pecí, bezpečne a pohodlne...
Postup:
1. Než sa do toho pustíte, je potrené aby popol bol vychladnutý pod 40°C
2. Vysajte popol z krbu
3. Ak klesá sací výkon, aktivuje sa čistenie filtru. Stlačením tlačidla sa prúd vzduchu obráti, špina z filtra sa vyfúkne do nádoby a sacia sila sa tým opäť zvýši.
4. Pri vysypaní najprv vyberte a vyklepte kazetu s plochým skladaným filtru a filtrom na hrubé nečistoty. Následne vysypte zásobník.
Mimochodom: súčasťou balenia stoja sú dve sacie trubice a jedná podlahová hubica. Takže okrem vysávača na popol máte aj plnohodnotný vysávač na suché nečistoty a pre čistenie tvrdých povrchov – či je praktické napríklad pri dôkladnom upratovaní okolo krbu alebo v domácej dielne.
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