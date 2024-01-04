KÄRCHER Signature line

WOW. Len tie najlepšie a najinovatívnejšie produkty v interiérových kategóriách nesú podpis Alfreda Kärchera a sú súčasťou rady Signature Line*

Navyše môžete získať bezplatné predĺženie záruky až o 1 rok navyše. Stačí zákúpiť produkt Signature Line a zaregistrovať sa.

Kärcher WV 7 Signature Line

Kärcher VC 7 Signature Line

Kärcher FC Signature Line

Kärcher SC Signature Line

Kärcher AF Signature Line

    Priekopník Alfred Kärcher

    Alfred Kärcher, zakladateľ našej spoločnosti, bol vášnivým vizionárom a skutočným priekopníkom - WOW. Jeho meno je synonymom inovácie a najvyšších štandardov kvality. Na jeho počesť sme vytvorili novu radu špičkových produktov: Signature Line. Podpis podčiarkuje ducha inovácie a kvality, vďaka ktorým sú spotrebiče Signature Line najlepšími produktmi Kärcher vo svojej kategórii.

    Alfred Kärcher fotografia

    Vyberte si to najlepšie

    Keby len to, čo je najlepšie bolo vždy také ľahké nájsť. U nás spoznáte tie najvýkonnejšie, inovatívne interiérové ​​produkty podľa kvalitného balenia a samozrejme originálneho podpisu Alfreda Kärchera. Špičkové zariadenia radu Signature Line sa dodávajú s ešte komplexnejším vybavením ako naše ostatné produkty a niekedy obsahujú exkluzívne príslušenstvo, ktoré je dostupné len pre tieto produkty.

    WV Signature Line

    Bezplatná predĺžená záruka


    Ak zaregistrujete svoje zariadenie Signature Line, získate tak ďalší rok záruky navyše úplne bezplatne!

    Získať predĺženú záruku

    Naše produkty Signature Line

    *Sortiment je dostupný len u vybraných predajcov.