KÄRCHER Signature line
WOW. Len tie najlepšie a najinovatívnejšie produkty v interiérových kategóriách nesú podpis Alfreda Kärchera a sú súčasťou rady Signature Line*
Navyše môžete získať bezplatné predĺženie záruky až o 1 rok navyše. Stačí zákúpiť produkt Signature Line a zaregistrovať sa.
Priekopník Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, zakladateľ našej spoločnosti, bol vášnivým vizionárom a skutočným priekopníkom - WOW. Jeho meno je synonymom inovácie a najvyšších štandardov kvality. Na jeho počesť sme vytvorili novu radu špičkových produktov: Signature Line. Podpis podčiarkuje ducha inovácie a kvality, vďaka ktorým sú spotrebiče Signature Line najlepšími produktmi Kärcher vo svojej kategórii.
Vyberte si to najlepšie
Keby len to, čo je najlepšie bolo vždy také ľahké nájsť. U nás spoznáte tie najvýkonnejšie, inovatívne interiérové produkty podľa kvalitného balenia a samozrejme originálneho podpisu Alfreda Kärchera. Špičkové zariadenia radu Signature Line sa dodávajú s ešte komplexnejším vybavením ako naše ostatné produkty a niekedy obsahujú exkluzívne príslušenstvo, ktoré je dostupné len pre tieto produkty.
Bezplatná predĺžená záruka
Získať predĺženú záruku
Ak zaregistrujete svoje zariadenie Signature Line, získate tak ďalší rok záruky navyše úplne bezplatne!
Naše produkty Signature Line
*Sortiment je dostupný len u vybraných predajcov.