Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah. Náhradná batéria s inovatívnou technológiou Real Time a 18 V rýchlonabíjačkou. Pre všetky zariadenia na batériovej platforme Kärcher 18 V.
Rýchlonabíjačka zahrnutá v súprave nabíja batériu 18 V / 2,5 Ah Kärcher na 80 percent iba za 44 minút. Súprava je vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach na batériovej platforme Kärcher 18 V.
Vlastnosti a výhody
Inovačná technológia reálneho času
- Displej LCD zobrazuje zostatkový čas, zostatkovú kapacitu a stav nabitia.
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
- Pre použitie vo všetkých 18 V batériových platformách Kärcher.
Rýchlonabíjačka 18 V
- Vymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 18 V / 2,5 Ah Kärcher nabije na 80% za 44 minút.
Výkonné lítium-iónové články
- Garantujú konštantný výkon a zabraňujú samovybíjaniu a pamätovému efektu.
Automatický režim skladovania
- Predlžuje životnosť článkov.
Chránená pred striekajúcou vodou podľa IPX5
- Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
- Maximálny výkon na základe efektívnemu vyrovnávaniu tepla a inteligentného ovládania batérie.
Inteligentná kontrola článkov
- Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
- Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Nástenný držiak
- Pre jednoduchú inštaláciu nabíjačky na stenu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou
|
18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|184 x 133 x 126
Balenie obsahuje
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
Video
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Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah náhradný diel
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