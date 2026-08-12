Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah

Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah. Náhradná batéria s inovatívnou technológiou Real Time a 18 V rýchlonabíjačkou. Pre všetky zariadenia na batériovej platforme Kärcher 18 V.

Rýchlonabíjačka zahrnutá v súprave nabíja batériu 18 V / 2,5 Ah Kärcher na 80 percent iba za 44 minút. Súprava je vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach na batériovej platforme Kärcher 18 V.

Vlastnosti a výhody
Inovačná technológia reálneho času
  • Displej LCD zobrazuje zostatkový čas, zostatkovú kapacitu a stav nabitia.
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
  • Pre použitie vo všetkých 18 V batériových platformách Kärcher.
Rýchlonabíjačka 18 V
  • Vymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 18 V / 2,5 Ah Kärcher nabije na 80% za 44 minút.
Výkonné lítium-iónové články
  • Garantujú konštantný výkon a zabraňujú samovybíjaniu a pamätovému efektu.
Automatický režim skladovania
  • Predlžuje životnosť článkov.
Chránená pred striekajúcou vodou podľa IPX5
  • Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
  • Maximálny výkon na základe efektívnemu vyrovnávaniu tepla a inteligentného ovládania batérie.
Inteligentná kontrola článkov
  • Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
  • Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Nástenný držiak
  • Pre jednoduchú inštaláciu nabíjačky na stenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 184 x 133 x 126

Balenie obsahuje

  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah

Video

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Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah náhradný diel

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