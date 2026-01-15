Strunová kosačka LTR 18-25 Battery
Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-25 Battery má ergonomický tvar, je extrémne ľahká a ľahko sa ovláda. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-25 Battery pracuje spoľahlivo a ticho. Praktická točená rezná struna zabezpečí nielen presný rez, ale bez problémov dosiahne do všetkých rohov a úzkych miest v záhrade. Aby mala struna vždy ideálnu dĺžku, nastavuje sa automaticky. Funkcia rezania okrajov zabezpečuje čisté okraje trávnika pozdĺž chodníkov a terás. Akumulátorová strunová kosačka na trávu je absolútne ľahká a jej rukoväť na oboch stranách má pohodlný ergonomický tvar. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ľahká váhaNízka hmotnosť umožňuje orezávanie trávy bez námahy.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pohodlné a príjemné držanie tela počas práce vďaka dvojručnej rukoväti.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
- Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|25
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|9500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- Závitová cievka
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
Strunová kosačka LTR 18-25 Battery náhradný diel
