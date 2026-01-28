Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
Kompaktný akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Set na akumulátorovej platforme 18 V Kärcher Battery Power vrátane príslušenstva na čistenie interiérov automobilov.
Chcete plnú funkčnosť mokro suchého vysávača bez toho, aby ste sa museli spoliehať na sieťové napájanie? Žiadny problém pre základný mokrý a suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set s kompaktným prenosným dizajnom. Batéria, ktorá je súčasťou súpravy, poskytuje dobu prevádzky 10 minút a využíva technológiu v reálnom čase na neustále zobrazovanie stavu batérie na integrovanom LCD displeji. Robustná, nárazuvzdorná plastová nádoba so sedemlitrovým objemom. Vďaka patrónovému filtru ľahko povysávate suché a mokré nečistoty bez nutnosti výmeny filtra. Sacia hadica s optimalizovaným prietokom a špeciálne príslušenstvo na čistenie interiérov automobilov, ako je štrbinová hubica a hubica na čalúnenie, sa postarajú o úplné odstránenie nečistôt. Príslušenstvo sa dá pohodlne upratať, keď si urobíte prestávku v práci alebo na uskladnenie. Ďalšie prvky výbavy: funkcia fúkania, uzamykací systém "Pull & Push", ergonomická rukoväť na prenášanie a praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu s gumičkou. Vďaka kompatibilite s akumulátorovou platformou 18 V Kärcher Battery Power je možné akumulátor použiť aj v iných zariadeniach na tejto platforme.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Kompaktný, prenosný dizajnIndividuálne a flexibilné využitie. Pohodlná preprava.
Špeciálny patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru áut
- Ideálne na čistenie interiéru automobilov.
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktické odkladanie hadice
- Jednoduché upevnenie sacej hadice pre prepravu a odkladanie pomocou gumičky
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|250
|Sací výkon (W)
|60
|Vysávanie (mbar)
|max. 85
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádoby (l)
|7
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 10 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|386 x 279 x 312
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
- Materiál sacej hadice: Plast
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Video
Oblasti využitia
- Interiér vozidla
- Obytné automobily
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Kvapaliny
- Dielňa
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher