Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set

Kompaktný akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Set na akumulátorovej platforme 18 V Kärcher Battery Power vrátane príslušenstva na čistenie interiérov automobilov.

Chcete plnú funkčnosť mokro suchého vysávača bez toho, aby ste sa museli spoliehať na sieťové napájanie? Žiadny problém pre základný mokrý a suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set s kompaktným prenosným dizajnom. Batéria, ktorá je súčasťou súpravy, poskytuje dobu prevádzky 10 minút a využíva technológiu v reálnom čase na neustále zobrazovanie stavu batérie na integrovanom LCD displeji. Robustná, nárazuvzdorná plastová nádoba so sedemlitrovým objemom. Vďaka patrónovému filtru ľahko povysávate suché a mokré nečistoty bez nutnosti výmeny filtra. Sacia hadica s optimalizovaným prietokom a špeciálne príslušenstvo na čistenie interiérov automobilov, ako je štrbinová hubica a hubica na čalúnenie, sa postarajú o úplné odstránenie nečistôt. Príslušenstvo sa dá pohodlne upratať, keď si urobíte prestávku v práci alebo na uskladnenie. Ďalšie prvky výbavy: funkcia fúkania, uzamykací systém "Pull & Push", ergonomická rukoväť na prenášanie a praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu s gumičkou. Vďaka kompatibilite s akumulátorovou platformou 18 V Kärcher Battery Power je možné akumulátor použiť aj v iných zariadeniach na tejto platforme.

Vlastnosti a výhody
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set: Kompaktný, prenosný dizajn
Kompaktný, prenosný dizajn
Individuálne a flexibilné využitie. Pohodlná preprava.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set: Špeciálny patrónový filter
Špeciálny patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru áut
  • Ideálne na čistenie interiéru automobilov.
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktické odkladanie hadice
  • Jednoduché upevnenie sacej hadice pre prepravu a odkladanie pomocou gumičky
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 250
Sací výkon (W) 60
Vysávanie (mbar) max. 85
Prietok vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádoby (l) 7
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 10 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 386 x 279 x 312

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza

Výbava

  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia fúkania
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Video

Oblasti využitia
  • Interiér vozidla
  • Obytné automobily
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set náhradný diel

