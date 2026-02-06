Čistič terás PCL 3-18 Battery Set
Čistič terás PCL 3-18 zanechá vaše drevené terasy lesklé. Čistenie je rýchle a bez námahy vďaka dvom rotačným valcovým kefám a integrovanému systému rozvodu vody. Vrátane batérie a nabíjačky
Čistič terás PCL 3-18 dôkladne a dôsledne odstraňuje nečistoty a iné formy kontaminácie, ako je mach alebo sivý film z drevených terás. Jednoducho ho pripojte k záhradnej hadici a môžete začať: Rotujúce valcové kefy a integrovaný systém rozvodu vody odstraňujú nečistoty, ktoré sa potom priamo zmývajú. Množstvo vody použitej v tomto procese je možné regulovať tak, aby sa spotrebovalo len toľko vody, koľko si čistiaci úkon vyžaduje. Optimalizovaná šírka a poloha valčekových kief umožňuje čistenie dvoch dosiek naraz, až do okraje. Navyše na výmenu valcových kief nie sú potrebné žiadne nástroje, takže okrem dreva a WPC možno dôkladne a bez námahy vyčistiť aj hladké kamenné dlaždice. Vďaka bezdrôtovej prevádzke je prístroj ideálny aj na čistenie oblasti cesty. Súčasťou dodávky je 18V vymeniteľná batéria a rýchlonabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Dve rotačné valcové kefy (súčasť dodávky na drevené povrchy)Dôkladné čistenie vonkajších plôch z dreva a WPC.
Integrovaný rozvod vodyVynikajúce výsledky čistenia – nečistoty sú odstránené a umyté jedným ťahom.
Ergonomický ventil na reguláciu vodyMnožstvo vody je možné flexibilne prispôsobiť úrovni znečistenia.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia Real Time s LCD displejom batérie: Doba prevádzky, doba nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľnú batériu možno použiť v zariadeniach s platformou 18 V Battery Power.
Vymeniteľné valcové kefy
- Vhodné na čistenie drevených terasových panelov a WPC podlahových krytín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Max. tlak (bar)
|max. 10
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h)
|max. 180
|Otáčky kief (rpm)
|500 - 600
|Pracovná šírka valcových kief (mm)
|300
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|363 x 307 x 1324
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
Výbava
- 2 trysky na vodu
- Ventil na reguláciu prietoku vody
- Odstavná hrana na odkladanie stroja
- Ergonomická násada a rúčka
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Mach
Príslušenstvo
