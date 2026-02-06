Čistič terás PCL 3-18 Battery Set

Čistič terás PCL 3-18 zanechá vaše drevené terasy lesklé. Čistenie je rýchle a bez námahy vďaka dvom rotačným valcovým kefám a integrovanému systému rozvodu vody. Vrátane batérie a nabíjačky

Čistič terás PCL 3-18 dôkladne a dôsledne odstraňuje nečistoty a iné formy kontaminácie, ako je mach alebo sivý film z drevených terás. Jednoducho ho pripojte k záhradnej hadici a môžete začať: Rotujúce valcové kefy a integrovaný systém rozvodu vody odstraňujú nečistoty, ktoré sa potom priamo zmývajú. Množstvo vody použitej v tomto procese je možné regulovať tak, aby sa spotrebovalo len toľko vody, koľko si čistiaci úkon vyžaduje. Optimalizovaná šírka a poloha valčekových kief umožňuje čistenie dvoch dosiek naraz, až do okraje. Navyše na výmenu valcových kief nie sú potrebné žiadne nástroje, takže okrem dreva a WPC možno dôkladne a bez námahy vyčistiť aj hladké kamenné dlaždice. Vďaka bezdrôtovej prevádzke je prístroj ideálny aj na čistenie oblasti cesty. Súčasťou dodávky je 18V vymeniteľná batéria a rýchlonabíjačka.

Vlastnosti a výhody
Čistič terasy Čistič terás PCL 3-18 Battery Set: Dve rotačné valcové kefy (súčasť dodávky na drevené povrchy)
Dôkladné čistenie vonkajších plôch z dreva a WPC.
Čistič terasy Čistič terás PCL 3-18 Battery Set: Integrovaný rozvod vody
Vynikajúce výsledky čistenia – nečistoty sú odstránené a umyté jedným ťahom.
Čistič terasy Čistič terás PCL 3-18 Battery Set: Ergonomický ventil na reguláciu vody
Množstvo vody je možné flexibilne prispôsobiť úrovni znečistenia.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia Real Time s LCD displejom batérie: Doba prevádzky, doba nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľnú batériu možno použiť v zariadeniach s platformou 18 V Battery Power.
Vymeniteľné valcové kefy
  • Vhodné na čistenie drevených terasových panelov a WPC podlahových krytín.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Max. tlak (bar) max. 10
Rozsah tlaku Nízky tlak
Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h) max. 180
Otáčky kief (rpm) 500 - 600
Pracovná šírka valcových kief (mm) 300
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 20 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 17 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Rozmery (d x š x v) (mm) 363 x 307 x 1324

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)

Výbava

  • 2 trysky na vodu
  • Ventil na reguláciu prietoku vody
  • Odstavná hrana na odkladanie stroja
  • Ergonomická násada a rúčka
Čistič terasy Čistič terás PCL 3-18 Battery Set

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Mach
Príslušenstvo
Čistič terás PCL 3-18 Battery Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher