Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set

Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-25 Battery má ergonomický tvar, je extrémne ľahká a ľahko sa ovláda. Batéria je súčasťou výbavy.

Točená rezná struna batériového zastrihávača trávnika LTR 18-25 Battery zaisťuje maximálnu presnosť pri kosení trávy. Spoľahlivé a tiché zariadenie sa bez námahy dostane do každého zákutia záhrady a vďaka svojej funkcii strihania okrajov zanecháva čisté a ostré okraje trávy pozdĺž chodníkov a terás. Funkcia automatického nastavenia vlasca tiež zaručuje, že línia je vždy perfektná. Vďaka svojej ľahkej konštrukcii a dizajnu obojručných držadiel je držanie a prevádzka velmi ergonomické. Jedna batéria a nabíjačka sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set: Efektívny systém rezania
Efektívny systém rezania
Rezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set: Kosenie pri okrajoch
Kosenie pri okrajoch
Otočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set: Ľahká váha
Ľahká váha
Nízka hmotnosť umožňuje orezávanie trávy bez námahy.
Automatické predĺženie struny
  • Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Ergonomický dizajn rúčky
  • Pohodlné a príjemné držanie tela počas práce vďaka dvojručnej rukoväti.
Praktický ochranný kryt
  • Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
  • Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
  • Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 25
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Podávanie struny Automatický
Geometria struny točená
Priemer struny (mm) 1,6
Regulácia rýchlosti Nie
Otáčky (rpm) 9500
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 300 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 30 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1184 x 296 x 386

* Okraj trávnika

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)

Výbava

  • Závitová cievka
  • Prídavná rukoväť
  • Otočná zastrihovacia hlava
Video

Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika
Príslušenstvo
