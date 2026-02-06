Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set
Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-25 Battery má ergonomický tvar, je extrémne ľahká a ľahko sa ovláda. Batéria je súčasťou výbavy.
Točená rezná struna batériového zastrihávača trávnika LTR 18-25 Battery zaisťuje maximálnu presnosť pri kosení trávy. Spoľahlivé a tiché zariadenie sa bez námahy dostane do každého zákutia záhrady a vďaka svojej funkcii strihania okrajov zanecháva čisté a ostré okraje trávy pozdĺž chodníkov a terás. Funkcia automatického nastavenia vlasca tiež zaručuje, že línia je vždy perfektná. Vďaka svojej ľahkej konštrukcii a dizajnu obojručných držadiel je držanie a prevádzka velmi ergonomické. Jedna batéria a nabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ľahká váhaNízka hmotnosť umožňuje orezávanie trávy bez námahy.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pohodlné a príjemné držanie tela počas práce vďaka dvojručnej rukoväti.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
- Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|25
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|9500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
Výbava
- Závitová cievka
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
Strunová kosačka LTR Battery 18-25 Set náhradný diel
