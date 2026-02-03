Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium

Prenosný batériový strednotlakový čistič, ideálny pre rýchle medzičistenie bez potreby napájania alebo prípojky vody. 18 V batéria, nabíjačka a sacia hadica sa predávajú samostatne.

Kompaktné čistenie na cestách, nezávisle od elektrickej alebo vodovodnej prípojky – batériový strednotlakový čistič OC 6-18 Premium je ideálny na rýchle medziupratovanie vonku či okolo domu. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a pod. 12-litrový vozík na vodu s výsuvnou teleskopickou rukoväťou slúži ako mobilná základňa pre akumulátorový vysokotlakový čistič. Ak je k dispozícii prípojka vody, zariadenie je možné prevádzkovať aj bez nádrže. So samostatne dostupnou sacou hadicou je možné použiť vodu zo studní, vedier alebo prírodných vodných plôch. Tlakovú pištoľ a striekaciu tyč je možné pripevniť k nádrži na prepravu. Vďaka rozsiahlemu sortimentu príslušenstva je OC 6-18 Premium ešte všestrannejší: napríklad penovacia tryska alebo umývacia kefa sú k dispozícii samostatne. Vymeniteľnú batériu (nie je súčasťou dodávky) je možné použiť vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie v platforme 18 V Kärcher Battery Power. LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pomocou technológie Real Time Technology. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.

Vlastnosti a výhody
Sebestačné a mobilné čistenie
  • 12-litrový vozík na vodu umožňuje nezávislé čistenie na cestách. Zadržiava dostatok vody na čistenie troch až piatich silne znečistených bicyklov alebo niekoľkých predmetov, ako sú záhradné/kempingové stoličky.
  • Nádrž môže byť naplnená akýmkoľvek kohútikom a je nepriepustná vďaka skrutkovaciemu uzáveru.
  • Nezávislé od napájania vďaka technológii batérií (batéria sa predáva samostatne).
Optimálna mobilita vďaka kolieskam a ergonomickej výške rukoväte.
  • Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné na prepravu vysunúť a znova zasunúť na uskladnenie.
  • Veľké kolesá pre bezpečnú a pohodlnú prepravu po nerovnom teréne alebo záhradných chodníkoch.
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
  • Hadicu, ručnú striekaciu pištoľ a rozprašovací pracovný nadstavec možno jednoducho a bezpečne uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
  • Priehradka na príslušenstvo v zadnej časti vozíka na vodu ponúka priestor pre ďalšie príslušenstvo.
  • Všetko príslušenstvo máte vždy po ruke, aj keď ste na cestách.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
  • Tlak vody až 24 bar pre efektívne a dôkladné čistenie.
  • Čistí aj citlivé povrchy bezpečne a spoľahlivo.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Farba Sivá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 321 x 586

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Kolesá
  • Teleskopická rukoväť

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Objem nádrže na vodu: 12 l
  • Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
  • Striekacia tyč: krátke a dlhé
Mobilný čistič Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium
Video

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Kvetináče
  • Rims
  • Nádoby na odpad
  • Žalúzie/rolety
  • Záhradné hračky
