Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium
Prenosný batériový strednotlakový čistič, ideálny pre rýchle medzičistenie bez potreby napájania alebo prípojky vody. 18 V batéria, nabíjačka a sacia hadica sa predávajú samostatne.
Kompaktné čistenie na cestách, nezávisle od elektrickej alebo vodovodnej prípojky – batériový strednotlakový čistič OC 6-18 Premium je ideálny na rýchle medziupratovanie vonku či okolo domu. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a pod. 12-litrový vozík na vodu s výsuvnou teleskopickou rukoväťou slúži ako mobilná základňa pre akumulátorový vysokotlakový čistič. Ak je k dispozícii prípojka vody, zariadenie je možné prevádzkovať aj bez nádrže. So samostatne dostupnou sacou hadicou je možné použiť vodu zo studní, vedier alebo prírodných vodných plôch. Tlakovú pištoľ a striekaciu tyč je možné pripevniť k nádrži na prepravu. Vďaka rozsiahlemu sortimentu príslušenstva je OC 6-18 Premium ešte všestrannejší: napríklad penovacia tryska alebo umývacia kefa sú k dispozícii samostatne. Vymeniteľnú batériu (nie je súčasťou dodávky) je možné použiť vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie v platforme 18 V Kärcher Battery Power. LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pomocou technológie Real Time Technology. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.
Vlastnosti a výhody
Sebestačné a mobilné čistenie
- 12-litrový vozík na vodu umožňuje nezávislé čistenie na cestách. Zadržiava dostatok vody na čistenie troch až piatich silne znečistených bicyklov alebo niekoľkých predmetov, ako sú záhradné/kempingové stoličky.
- Nádrž môže byť naplnená akýmkoľvek kohútikom a je nepriepustná vďaka skrutkovaciemu uzáveru.
- Nezávislé od napájania vďaka technológii batérií (batéria sa predáva samostatne).
Optimálna mobilita vďaka kolieskam a ergonomickej výške rukoväte.
- Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné na prepravu vysunúť a znova zasunúť na uskladnenie.
- Veľké kolesá pre bezpečnú a pohodlnú prepravu po nerovnom teréne alebo záhradných chodníkoch.
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
- Hadicu, ručnú striekaciu pištoľ a rozprašovací pracovný nadstavec možno jednoducho a bezpečne uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
- Priehradka na príslušenstvo v zadnej časti vozíka na vodu ponúka priestor pre ďalšie príslušenstvo.
- Všetko príslušenstvo máte vždy po ruke, aj keď ste na cestách.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
- Tlak vody až 24 bar pre efektívne a dôkladné čistenie.
- Čistí aj citlivé povrchy bezpečne a spoľahlivo.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 321 x 586
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Tryska s plochým prúdom
- Integrovaný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Kolesá
- Teleskopická rukoväť
Výbava
- Nasávanie vody
- Objem nádrže na vodu: 12 l
- Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
- Striekacia tyč: krátke a dlhé
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Kvetináče
- Rims
- Nádoby na odpad
- Žalúzie/rolety
- Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher