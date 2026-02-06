Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Limited Edition
Ľahký, ručný, batériový strednotlakový čistič KHB 6 Battery LE pre rýchle medzičistenie bez potreby napájania. 18 V batéria a nabíjačka batérií sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Nemáte elektrické pripojenie? Bez problémov! Ľahký ručný akumulátorový strednotlakový čistič KHB 6 Battery LE z 18 V batériovej platformy vyčistí prakticky všetko v domácnosti bez potreby napájania. Jednoducho pripojte hadicu a ste pripravený na použitie. S jemnou plochou tryskou je možné rýchlo odstrániť odolné nečistoty zo záhradného nábytku, hračiek a oveľa viac. Sú vaše kvetináče zafarbené peľom a pôdou? Toto je úloha pre efektívnu rotačnú trysku, ktorá sa dá bez námahy použiť na odstránenie aj odolných nečistôt. Obe trysky sú súčasťou balenia. Vymeniteľnú batériu je možné použiť vo všetkých akumulátorových zariadeniach platformy 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii v reálnom čase zobrazuje LCD displej batérie zostávajúcu kapacitu pri práci, nabíjaní a skladovaní. Vďaka širokej škále príslušenstva je KHB 6 Limitied Edition ešte všestrannejší. K dispozícii je napríklad aj penovacia tryska, umývacia kefa a sacia hadica na použitie vody z alternatívnych zdrojov.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerTechnológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlakMaximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie a rotačná tryska pre odolnejšie nečistoty sú súčasťou balenia. Výkon mobilného tlakového čističa je dostatočný na odstránenie všetkých bežných nečistôt na záhradnom nábytku, bicykloch či náradí s menším rizikom ich poškodenia.
Ľahký a inovatívny dizajn zariadeniaOptimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
- Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
- Pracovný nadstavec Multi Jet MJ 24 Handheld s 5 rôznymi tryskami.
- Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 89 x 252
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Rotačná tryska DB 24
- Multi Jet nástavec MJ 24
Výbava
- Nasávanie vody
- Integrovaný vodný filter
- Filter stroja
Oblasti využitia
- Kvetináče
- Detské hračky / odrážadlá
- Nádoby na odpad
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Bicykle
- Ploty
- Záhradné hračky
