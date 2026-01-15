Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery

Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy: akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery s diamantom brúseným nožom pre presný výsledok rezania. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Nízka hmotnosť akumulátorových nožníc na živý plot HGE 18-45 Battery zabráni únave pliec a ramien, čím ušetrí aj veľa energie. Diamantom brúsený nôž zabezpečí presný výsledok rezania a ergonomická konštrukcia rukoväte umožní pohodlnú a bezpečnú manipuláciu. 2-ručný bezpečnostný obvod chráni pred neúmyselným spustením nožníc na živý plot.

Vlastnosti a výhody
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery: Ľahká váha
Ľahká váha
Ramená a plecia sa neunavia ani pri dlhšej práci.
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery: Diamantom brúsený nôž
Diamantom brúsený nôž
Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery: Ergonomický dizajn rúčky
Ergonomický dizajn rúčky
Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
2-ručný bezpečnostný obvod
  • Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Dĺžka rezu (cm) 45
Vzdialenosť zubov (mm) 18
Regulácia rýchlosti Nie
Rýchlosť noža (Rezy za minútu) 2700
Typ rezacej čepele Diamantom brúsené
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 895 x 243 x 171

* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Ochrana noža
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery

Video

Oblasti využitia
  • Živé ploty
  • Kríky
Príslušenstvo
Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery náhradný diel

