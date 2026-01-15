Nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery
Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy: akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery s diamantom brúseným nožom pre presný výsledok rezania. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Nízka hmotnosť akumulátorových nožníc na živý plot HGE 18-45 Battery zabráni únave pliec a ramien, čím ušetrí aj veľa energie. Diamantom brúsený nôž zabezpečí presný výsledok rezania a ergonomická konštrukcia rukoväte umožní pohodlnú a bezpečnú manipuláciu. 2-ručný bezpečnostný obvod chráni pred neúmyselným spustením nožníc na živý plot.
Vlastnosti a výhody
Ľahká váhaRamená a plecia sa neunavia ani pri dlhšej práci.
Diamantom brúsený nôžNôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčkyPre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|45
|Vzdialenosť zubov (mm)
|18
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|2700
|Typ rezacej čepele
|Diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|895 x 243 x 171
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ochrana noža
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
