Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20

Mokro suchý vysávač WD 3-18 s 18 V batériou so 17-litrovou plastovou nádobou, 2-metrovou sacou hadiou, funkciou fúkania a s jednodielnym patrónovým filtrom. Batéria nie je súčasťou balenia.

Vysávanie, ktoré nepozná hraníc: Akumulátorový vysávač WD 3-18 na mokré a suché vysávanie beží na 18 V batériovej platforme Kärcher Battery Power a ponúka maximálnu flexibilitu, kompaktnú konštrukciu a voľnosť pohybu. Zariadenie dokonale kombinuje 2 metre dlhú saciu hadicu a podlahovú hubicu Clips a dokáže okamžite odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Zariadenie je tiež vybavené robustnou a nárazuvzdornou 17-litrovou plastovou nádobou, jednodielnym patrónovým filtrom, ako aj fleecovým filtračným vreckom. Uloženie sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Medzi ďalšie funkcie patrí praktická funkcia fúkania pre oblasti, kde nie je možné vysávanie, odkladacia polica na náradie a drobné predmety, otočný spínač na jednoduché zapínanie a vypínanie zariadenia, ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie, ako aj uzamykací systém "Pull & Push", ktorý umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie rúrok a podlahovej hubice aj pri krátkej prestávke v práci.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
  • Pre bezpečné skladovanie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 270
Sací výkon (W) 75
Vysávanie (mbar) max. 110
Prietok vzduchu (l/s) max. 30
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 10 (2,5 Ah) / Približne 20 (5,0 Ah)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 328 x 492

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Teleskopická rukoväť
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
