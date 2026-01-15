Teleskopická píla PSW 18-20 Battery
Akumulátorová teleskopická píla PSW 18-20 ľahko dosiahne akúkoľvek vetvu vo výške až 4 metre. Pre bezpečnú a pohodlnú údržbu stromov.
Vďaka praktickej predlžovacej vložke je akumulátorová tyčová píla PSW 18-20 ideálna na údržbu vysokých stromov. Optimalizovaný uhol kotúča 30° umožňuje pohodlne kosiť konáre až do výšky 4 metre, zatiaľ čo zostanete bezpečne na zemi. Vďaka jednoduchému napínaniu reťaze a automatickému mazaniu reťaze je obsluha zariadenia bez námahy. Dodávaný ramenný popruh uľahčuje používanie tyčovej píly batérie aj pri dlhšej práci. Zariadenie, čepeľ, reťaz, kryt čepele, ramenný popruh, šesťhranný kľúč na napnutie reťaze a fľaša s olejom sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché napnutie reťazeĽahko dostupná skrutka pre napnutie reťaze.
Automatické mazanie reťazeNa použitie teleskopickej píly bez údržby.
Skrutkovací rýchlouzáverTeleskopickú pílu je možné rozložiť na 3 časti a pohodlne odložiť.
Praktický ramenný popruh
- Žiadna únava ramien a pliec vďaka optimálnemu rozloženiu hmotnosti.
Predlžovací prvok
- Vyrobené z ľahkého sklolaminátu – pre ľahké pílenie konárov až do výšky 4 metrov.
Stabilizačné háky
- Umožňuje bezpečné a presné pílenie konárov.
Optimalizovaný uhol lišty 30°
- Pre pohodlnú prácu zo zeme.
Bezpečnostné odomykanie
- Zabraňuje neúmyselnému spusteniu teleskopickej píly.
Priehľadná olejová nádrž
- Hladinu oleja je možné kontrolovať priehľadným okienkom.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Vodiaca lišta (cm)
|20
|Uhol lišty (°)
|30
|Rýchlosť reťaze (m/s)
|5,5
|Rozteč reťaze
|3/8" LP
|Hrúbka hnacích článkov
|1.1 mm / 0.043"
|Počet hnacích článkov
|33
|Kapacita olejovej nádrže (ml)
|50
|Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))
|95
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Dĺžka s predĺžením (m)
|2,9
|Dĺžka bez predĺženia (m)
|2
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø vetvy: 5 cm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vodiaca lišta
- Pílová reťaz
- Olejová fľaša
- Ramenný popruh
- Inbusový kľúč na napnutie reťaze
Výbava
- Ochrana reťaze
- Automatické mazanie reťaze
- Ukazovateľ hladiny oleja
Oblasti využitia
- Vhodný aj na vyššie vetvy
- Stromy
