Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set

Nekomplikované čistenie ručným tlakovým čističom-plne mobilné vďaka sklopnej nádržke a sacej hadici a vrátane 18 V vymeniteľnej batérie a nabíjačky batérií.

Jednoduché čistenie - šikovný a kompaktný tlakový čistič je možné tu a tam priamo použiť na čistenie bez dlhej prípravy. S jemnou plochou tryskou je možné rýchlo odstrániť nečistoty zo záhradného nábytku, hračiek, košov a mnohých ďalších predmetov a povrchov. Plne mobilný, vrátane skladacej nádrže a sacej hadice. Široká škála voliteľného príslušenstva, ako je penový prúd, umývacia kefa a tryska 5 v 1, umožňuje ďalšie aplikácie. K dispozícii je tiež 18-voltová vymeniteľná batéria a nabíjačka batérií.

Vlastnosti a výhody
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set: Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Tlak 21 barov pre efektívne, mobilné a ľahké medziľahlé čistenie. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie je súčasťou dodávky.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set: Ľahký a kompaktný dizajn zariadenia
Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. Nie je potrebné pripojenie na vodu vďaka sacej hadici, ktorá je súčasťou dodávky.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
  • Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
  • MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
  • Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) 21
Rozsah tlaku Stredný tlak
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Prietok (l/h) max. 170
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 14 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 292 x 89 x 228

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Skladacia nádrž na vodu

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Striekacia tyč: dlhý
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Filter stroja
  • Sacia hadica SH 5
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set
Video

Oblasti využitia
  • Kvetináče
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Ploty
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher